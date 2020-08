Mozilla prodlužuje smlouvu s Googlem, výchozí vyhledávač Firefoxu zůstane

Mozille se poslední dobou moc nedaří. Její prohlížeč Firefox stále snižuje svůj tržní podíl a je čím dál těžší si představit, že by se to někdy mohlo výrazněji zlepšit. A právě příjmy za výchozí vyhledávač ve Firefoxu jsou těmi stěžejními a tvoří zhruba 90 %. Smlouva se společností Google měla vypršet v letošním listopadu a hrozilo tak, že by Mozille mohly vypadnout téměř všechny příjmy. Naštěstí se tak nestane a dostane pár let navíc.

Několik zdrojů ze zákulisí totiž hovoř shodně o tom, že společnosti Mozilla a Google se dohodly a smlouvu prodloužily o další tři roky. Konkrétně by mělo jít o částku někde mezi 400 až 450 miliony USD ročně. Mozilla podle všeho tento čas využije k restrukturalizaci, aby na těchto příjmech nebyla tak silně závislá. Před pár dny tak ohlásila propuštění 250 zaměstnanců a rychlejší směřování na komerčně udržitelné produkty, mezi něž patří např. VPN a jiné novinky.

Ceny souvisejících / podobných produktů: