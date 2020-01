Mozilla šetří, propouští 70 zaměstnanců včetně manažerů

Mozilla to v poslední době nemá moc lehké. Její internetový prohlížeč Firefox je doslova válcován konkurencí od Googlu, a to i přesto, že je druhým nejpoužívanějším prohlížečem na trhu. Jeho podíl je nyní jen okolo 9 % a spolu s tím i výrazně klesají příjmy z dohod s jinými společnostmi. Jednou z nich je i onen Google, který Mozille platí za to, že je v prohlížeči výchozím vyhledávačem.

Nyní v rámci úspor Mozilla propustila 70 svých zaměstnanců, mezi nimiž byla i Liz Henry, senior manažerka, která se po propuštění rozhodla nabízet své pracovní schopnosti a zkušenosti na Twitteru. Příjmy se pak snaží navýšit novými službami, např. VPN připojením Firefox Private Network . Prozatím bezplatně nabízí manažer hesel Lockwise nebo Firefox Monitor, který zjišťuje, zda byla vaše e-mailová adresa obsažena v některém z nesčetných úspěšných hackerských útoků a úniků dat. Je možné, že Mozilla v budoucnu nabídne pokročilejší placené verze těchto služeb.