Mozilla Thunderbird dostává update desetiletí a plánuje kompletní redesign

Mozilla Thunderbird aktuálně nepatří mezi nejvíce využívané e-mailové klienty, ačkoli byly doby, kdy se jednalo o relativně konkurenční aplikaci a mnoho z nás Thunderbird v nějaké fázi využívalo (a dost možná i využívá). Rozhodnutí Mozilly (cca rok 2012) opustit aktivní vývoj šlo tehdy ruku v ruce s přechodem značného množství uživatelů na webové klienty, což ještě umocnilo dojem zpomalení (resp. prakticky zastavení) vývoje.

Mozilla ale v průběhu posledních let začala vývoj klienta posilovat a aktuálně to vypadá, že by mohl celý projekt chytit další dech. Relativně větším důkazem by mohlo být i aktuální vydání nové verze 102 , která přináší zajímavé funkční novinky, větší či menší úpravy (jak funkční, tak designové) a kromě toho se údajně pracuje na kompletním redesignu aplikace, která by měla v nové podobě spatřit světlo světa do konce roku 2023.