MSI Memory Extension Mode pro Intel snižuje latence RAM a zvyšuje herní výkon o 5-6 %

MSI přináší další funkci pro zvýšení herního výkonu. Zatímco pro AMD má funkci Memory Extension Mode. I ta se má projevit na výkonu ve hrách díky kratším latencím přístupu. AMD latence řeší tím, že má velkou cache v procesorech, takže se do RAM ani moc často nemusí (když díky tomu minimalizuje počty přístupů, tak se u těch neprovedených nemusí řešit ani jejich latence), u Intelů s menší L3 cache to MSI řeší tím, že tyto častější přístupy alespoň udělá svižnějšími. Společnostpřináší další funkci pro zvýšení herního výkonu. Zatímco pro AMD má funkci X3D Gaming Mode , nové procesory Intel Core Ultra budou moci naopak využít funkci. I ta se má projevit na výkonu ve hrách díky kratším latencím přístupu. AMD latence řeší tím, že má velkou cache v procesorech, takže se do RAM ani moc často nemusí (když díky tomu minimalizuje počty přístupů, tak se u těch neprovedených nemusí řešit ani jejich latence), u Intelů s menší L3 cache to MSI řeší tím, že tyto častější přístupy alespoň udělá svižnějšími.

Podle oficiálních grafů společnosti by funkce Memory Extenstion Mode měla zkrátit latence zhruba o 12 až 16 %. Ty u DDR5-4800 CL40 činí přes 103 ns, zatímco u DDR5-7200 CL36 jde o 84 ns. S novou funkcí se ale při stejné frekvenci a časování srazí na pouhých 74 ns. Podobně je to i u DDR5-8200 CL40, kde to šlo z cca 86 na 73 ns.

Samotné hodnoty ohledně zkrácení latencí ale člověku nic neřeknou, a tak MSI ukázalo také rozdíly ve snímkovacích frekvencích v 10 vybraných hrách. V některých rozdíly takřka nebyly, jinde byly skoro až 8 % a v případě rychlejších modulů dokonce i 10 %. Nás ale nezajímají čísla "až", spíše jsou zajímavější průměry, abychom věděli, zda to má obecně smysl. V případě modulů DDR5-7200 byl průměrný nárůst fps 4,8 %, což není úplně málo. U rychlejších modulů DDR5-8200 byl rozdíl ještě o trochu výraznější a dosahoval 6,3 % k dobru.