MSI propagovalo RTX 4070 Ti tím, že si dělalo legraci z vysoké ceny RTX 4080

Už víme, žese prodejně nějak zvlášť nedaří . Důvod je celkem jasný, vysoká cena vzhledem k výkonu. On výkon sám o sobě vůbec není špatný, o to by ani tak nešlo, jenže RTX 4090, ač o dost dražší, je ještě o mnoho lepší. Neplatí zde typický cenový vývoj, kdy nejvyšší high-end obvykle nepřináší už moc výkonu navíc, je ale výrazně dražší (jinak řečeno, cena obvykle roste více než výkon). Zde je to spíše naopak, přináší mnoho výkonu navíc, ale cenový rozdíl není až tak drastický. Navíc se objevila i konkurence ze stáje AMD, která přináší podobný výkon o 200 USD levněji. Legraci z vysoké ceny si dokonce dělají i samotní výrobci těchto karet.

MSI (její americké zastoupení) na svém Twitteru zveřejnila tweet, kde láká na nákup RTX 4070 Ti. Tweet už sice zmizel, ale zachoval se screenshot, na kterém MSI láká na sílu architektury Ada Lovelace za cenu "ne až tak špatnou jako u RTX 4080". V zásadě tak firma přiznala, že i cena RTX 4070 Ti je špatná, jen ne až tak moc jako u RTX 4080. Na další rozšíření nabídky karet Ada Lovelace směrem dolů na RTX 4070 si budeme muset počkat asi až na přelom května a června na letošní Computex. Kolik bude stát, to je zatím ve hvězdách.

Zatímco RTX 4070 Ti je za 799 USD (od cca 24 tisíc Kč s DPH u nás), u RTX 4070 se nabízí několik hodnot. 599 USD? 649 USD? 699 USD? Pod 20 tisíc Kč s DPH by to asi být mohlo, ale nejspíš ne nějak výrazně. Přijdou ještě RTX 4060 a RTX 4060 Ti a vzhledem k nynější ceně RTX 3060 se asi nedá předpokládat, že by se RTX 4060 podívala pod 10 tisíc Kč. Kolik si myslíte vy?