Musk hledá dostatečného "blázna", kdo za něj převezme roli CEO Twitteru

Před několika dny se v anketě rozhodlo, že by Elon Musk měl odstoupit z čela sociální sítě Twitter . Ta mu dosud přinesla spíše více trápení než užitku, velké výdaje, a udělal navíc spoustu kontroverzních kroků, kterými si spíše vyrobil další nepřátele. V hlasování řekl, že se jeho výsledkem bude řídit, přičemž většina hlasujících rozhodla o jeho odstoupení z této role. Nyní svůj záměr odstoupit opět potvrzuje, přestože je stále ještě šéfem. Problém je totiž v tom stanovit, kdo ho má nahradit.

Podle dalšího tweetu, který prolomil mlčení ohledně jeho odstoupení, totiž řekl, že z pozice CEO odstoupí ihned, jak najde nějakého dostatečného "blázna" (volně přeloženo), který se toho ujme. To ale neznamená, že Twitter úplně opustí. Nebude pak ale v jeho čele, nicméně si chce ponechat vedení softwarových a serverových týmů. A tady se dostáváme k velké neznámé. Jak dlouho Muskovi potrvá najít náhradu? Toto se může vléct ještě hodně dlouhou dobu, takže může stále šéfovat síti, ze které odstupuje, ale v podstatě možná hodně dlouho neodstoupí. Vlk se nažere a koza zůstane celá. Jaký časový horizont si myslíte, že to bude?

Otázkou proto stále je, jak to bude dál s Teslou. Slib odstoupení není samotné odstoupení a nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. I proto se investoři obávají, že se bude nadále hodně věnovat více Twitteru než Tesle, která také potřebuje řešit některé své vlastní problémy i to, jak postupovat v nynější nepříznivé hospodářské situaci. Hodnota akcií tak stále klesá a od letošního maxima už spadla o 66 %. Není to však jediná automobilka, kterou stihl podobný osud. Sliby ohledně elektrických vozidel, které způsobily raketový růst některých tradičních automobilek, při jejich neustálém nesplňování stojí za podobně tak raketovým poklesem jako u Tesly.

Např. Ford za letošek spadl o více než 54 % a General Motors pak o téměř 47 %. Na jejich elektrické novinky (zejména pickupy) jsou několikaleté čekací lhůty a navzdory své více než 100leté tradici si prochází podobným produkčním peklem jako kdysi Tesla a neschopnost dodat slíbené vozy v rozumném termínu zdaleka není jen záležitostí "Muskových keců". F-150 Lightning je nyní vyprodán zhruba na 3 roky dopředu (výroba 40 tisíc ročně za dva další roky stoupne jen na dvojnásobek, ale už dnes má 200 tisíc objednávek, přičemž je musel zastavit kvůli obrovskému zájmu o elektrické pickupy a neschopnost je vyrobit). Hummer EV má nyní 2letou dodací lhůtu při předpokladu, že se dramaticky navýší výroba (dnešním tempem výroby by se dnešní objednávka vyplnila za 17 let). V případě Tesly jsme se však u Cybertrucku nedočkali dokonce ani zahájení výroby.