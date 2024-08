Musk žaluje inzerenty, že nechtěli inzerovat na jeho sociální síti X

Po převzetí Twitteru Elonem Muskem firmu opustila nejen spousta lidí, ale také inzerentů . Ti se obávali toho, jak bude Musk vést tuto sociální síť, neboť ten vždy hlásal větší svobodu slova, což není něco, co chce každý slyšet. Např. nechtěli, aby se jejich reklamy zobrazovaly u různých projevů "hate speech", která se na síti začala opětovně více objevovat s tím, jak se snížila míra její blokace a jak se začaly odblokovávat dříve zabanované účty. Podobně tak byly obavy o to, že zde bude více dezinformací. Spousta firem tak své reklamy ze sítě stáhla, což prohloubilo finanční problémy platformy. Elon Musk nyní prodal žalobu na tyto inzerenty s tím, že tento bojkot byl nezákonný se systematickým kolektivním cílem finančně poškodit sociální síť, čímž ji způsobili škody ve výšce milionů dolarů.

Dále také přidal, že se s nimi 2 roky snažili vést mírové rozhovory, které nikam nevedly a šlo jen o prázdná slova, takže nyní "začíná válka". Ta byla podána v Texasu na federaci World Federation of Advertisers (WFA) a jmenovitě i některé firmy jako Unilever, Mars, CVS Health a Ørsted. Zástupce Unileveru prohlásil, že "Unilever a jen Unilever sám je tím, kdo bude rozhodovat o tom, kde bude utrácet peníze za inzerci, a žádná platforma nemá právo mu to přikazovat a rozhodovat o tom." Mnoho lidí včetně právních expertů si myslí, že Muskova žaloba nemá žádné opodstatnění a rozumný základ. A co si myslíte vy?