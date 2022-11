Twitter opouští inzerenti i lidé, Musk při ztrátě 4 mil. USD nevylučuje bankrot

Úřadování Elona Muska v čele sociální sítě Twitter se zatím nesetkává moc s úspěchem. Vyhodil několik “nepohodlných” lidí, jenže odcházejí i lidé, u kterých by to asi nechtěl. Firmu opouští Lea Kissner, šéfka pro bezpečnost, Damien Kieran, šéf pro soukromí a Marianne Fogarty. Ani tady to neskončilo, Twitter opustil také Joel Roth, který měl na starosti bezpečnost a integritu sítě včetně boje proti “hate speech” a který se veřejně vyjadřoval k obavám inzerentů i uživatelů ohledně budoucnosti platformy. Firmu měla opustit i Robin Wheeler, to se ale posléze ukázalo jako nepravdivá informace.

Takový úprk není pro síť a její životaschopnost zrovna něčím pozitivním. Sám Elon Musk v e-mailu téhož dne, kdy začal tento úprk, vyjádřil obavy, že bankrot firmy není něčím, co by se dalo vyloučit s ohledem na ekonomickou situaci ve světě a strukturu příjmů Twitteru. Řekl, že firma potřebuje alespoň polovinu příjmů z předplatných. Připomeňme, že mnohé firmy přestali na Twitteru inzerovat (např. automobilka GM, General Mills a další). Nyní tak Twitter vytváří ztrátu 4 mil. USD denně. Twitter má rovněž dluh 13 mld. USD a úroky jsou pro něj nemalou finanční zátěží.

