Muž, který neúspěšně usiluje o možnost vykopat disk s 8000 BTC ze skládky, ji chce koupit

O případu Jamese Howellse nepíšeme poprvé. Jeho pevný disk s klíčem ke zhruba 8000 Bitcoinům se totiž už před mnoha lety chybou ocitl v odpadcích místo jiného prázdného pevného disku, který měl být vyhozen. A takto se nakonec dostal až na skládku ve městě Newport ve Walesu. Muž se už roky snaží zajistit si možnost rozkopat skládku a najít tento pevný disk, který může mít teoreticky hodnotu až 18,7 mld. Kč. To mu ale soud nedávno zamítl a šanci tak ztratil. Město neobměkčilo ani to, že by obdrželo čtvrtinu této částky (přes 4 mld. Kč). Argumentuje se tím, že takové vykopání by mělo neblahé environmentální důsledky na životní prostředí i lidi, kteří by místo prohledávali, a porušovalo by to licenci NRW. V neposlední řadě vše, co se vyhodí, se dle zákona stává majetkem města, takže na disk podle tohoto ani nemá nárok.