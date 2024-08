Na nestabilitu trpí i 65W procesory Intel Raptor Lake, svolávací akce se neplánuje

Do dvou týdnů by se měla objevit aktualizace mikrokódu pro procesory Intel Raptor Lake a Raptor Lake Refresh, která by měla opravit chybu s nesprávným nastavováním napětí těchto procesorů, která způsobuje pády počítačů a postupné nevratné poškození čipů. Vysoké napětí je problémem především pro procesory běžící na hraně možností architektury, a tak není divu, že se týkala především modelů Core i9 jako 13900K(S) nebo 14900K(S). Zmiňovaly se ale i problémy u 13700K a 14700K, i když ne tak často. Potvrdilo se však i to, že problémem netrpí jen nejvýkonnější 125W (nebo 150W) modely řad K, KF nebo KS, ale také úspornější 65W modely bez přídomku.