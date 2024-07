Intel našel příčinu nestability CPU Raptor Lake, je jí chyba v mikrokódu pro práci s napětím

Intel Raptor Lake (Refresh) určitě nebudou těmi, na které bude Intel s láskou vzpomínat, a to i přesto, že se např. postaraly o několik zajímavých

Procesoryurčitě nebudou těmi, na které bude Intel s láskou vzpomínat, a to i přesto, že se např. postaraly o několik zajímavých rekordů v maximálních frekvencích . V poslední době se totiž objevovaly stále častější pády počítačů s procesory Core 13. a 14. generace, a to zejména u nejvýkonnějších modelů . Prvním podezřelým byly vysoké teploty a frekvence, což se nakonec částečně potvrdilo jako zesilující efekt, ale ne jako primární příčina. Základní desky měly často nastavený neomezený režim spotřeby jako výchozí, takže procesory běžely s příliš vysokými frekvencemi a spotřebami, což zvyšovalo frekvenci projevů, jako byly pády PC, chybové hlášky a podobně. Nastavení procesorů na standardní hodnoty a spotřeby sice problémy minimalizovalo, ale plně neodstranilo. Bylo tedy jasné, že problém není v překračování standardních specifikací, ale že bude schován někde jinde (mohla to být chyba v samotných procesorech nebo v tom, že i standardní specifikace jsou přehnané).

Později se zdálo, že by chyba mohla být v mikrokódu k funkci eTVB , která nastavovala nestandardní napětí, nicméně i zde vyřešení problému sice snížilo frekvence pádů, ale plně je neodstranilo. Nedávno se objevily informace o tom, že by mohlo jít o potíž spojenou s chybou výroby u procesu Intel 7, kde mělo docházet k oxidaci některých povrchů v důsledku jejich nesprávného vyčištění při výrobě. Společnost Intel potvrdila, že tyto problémy měla, ty ale byly odstraněny už v roce 2023, a ani ty nejsou primární příčinou nestability procesorů Raptor Lake a Raptor Lake Refresh (ostatně chyba výroby byla vyřešena dříve, než refresh vůbec vyšel). Nyní už ale máme oficiální stanovisko společnosti a víme, co za chybou opravdu stojí, alespoň tedy dle slov Intelu (zda tomu tak opravdu bude, se uvidí po opravě).

Intel tvrdí, že prvotní příčinou nestability procesorů Core 13. a 14. generace je skutečně chyba v mikrokódu (v podstatě velmi podobný problém, který už opravoval v souvislosti s eTVB). Algoritmus nastavující napětí procesorů byl totiž chybný a vykazoval nesprávné žádosti o napětí pro procesor, které bylo občas příliš vysoké, čímž ho postupně poškozovalo a v některých případech poškodilo úplně. Výše zmíněné problémy jako neomezený režim spotřeby nebo chyba v eTVB tak jen uspíšily projevy této primární chyby, resp. způsobily to, že se projevila častěji a dříve.

Intel by do poloviny srpna měl vydat nový mikrokód pro procesory, takže pak bude nutné aktualizovat základní desky, které spolu s tím opraví chyby v procesorech. Podle prvních informací by oprava neměla mít žádný dopad na výkon procesorů. Bohužel nedokáže opravit již poškozené procesory, které tak Intel bude nadále vyměňovat v reklamačních řízeních. Oprava by ale měla pomoci tomu, aby se další procesory už takto "neodpálily". Tak nyní jen doufejme, že to opravdu byla primární příčina a že procesory nebudou po opravě dále nestabilní.