Na stránkách Intelu se objevily zmínky o mobilních procesorech Panther Lake

Společnostpřipravuje nové generace svých procesorů. Dnes máme v desktopech Raptor Lake Refresh a v mobilní sféře modernější dlaždicové Meteor Lake, nicméně ještě letos by se podle plánů měly představit modely Arrow Lake a údajně dokonce i Lunar Lake, u něhož není moc jasné, jak to chce Intel vlastně stihnout (ostatně se proslýchá , že se letos možná stihne uvést Arrow Lake spíše jen papírově a fakticky půjde až o rok 2025). Bude zajímavé sledovat, zda se mu to podaří. Pro rok 2025 je plánována generace, o níž se objevily zmínky na stránkách Intelu (za registrační stránkou). Co tedy tato generace vlastně slibuje?

Tyto procesory by se měly představit v mobilní i desktopové formě s výkonnými jádry P-Core Cougar Cove, nicméně v případě úsporných jader se zůstane u E-Core Skymont. Nové procesory pravděpodobně ponesou jméno Core Ultra 300 a vyráběny mají být procesem Intel 18A. Zajímavou informací je to, že se zde má údajně objevit další generace GPU Arc Celestial, což uvážíme-li, že se stále ještě čeká na Battlemage, který se má objevit až u Lunar Lake, zní dost optimisticky. Zatímco Lunar Lake má 3násobně navýšit výkon NPU, Panther Lake by ho měl ještě dále zdvojnásobit. To bychom se bavili už o výkonu cca 90 TOPS pro úlohy AI. V případě desktopových modelů se předpokládá využití patice LGA-1851, pro kterou by měly být určeny i procesory Arrow Lake.