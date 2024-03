Intel Arrow Lake papírově asi ještě letos, fyzicky spíše až v příštím roce

Intel v poslední době v procesorech moc nezáří. Sice láme Arrow Lake, které sice přijdou o Hyper-Threading na výkonných jádrech P-Core, nicméně přinesou např. zvýšení kapacity L2 cache až na 3 MB na jádro. Mají podporovat jen DDR5 paměti (max. DDR5-6400) a i desktopové modely dostanou NPU pro hardwarovou akceleraci algoritmů umělé inteligence. V dosti optimistické roadmapě procesorů Intel jsou tyto procesory optimisticky naplánovány ještě na letošek. Během příštího roku se mají objevit nové procesory

Společnostv poslední době v procesorech moc nezáří. Sice láme rekordy s vysokými frekvencemi , současně si to ale slízává za velmi vysoké spotřeby svých procesorů. Posun kupředu by snad mohly nabídnout nové procesory, které sice přijdou o Hyper-Threading na výkonných jádrech P-Core, nicméně přinesou např. zvýšení kapacity L2 cache až na 3 MB na jádro. Mají podporovat jen DDR5 paměti (max. DDR5-6400) a i desktopové modely dostanou NPU pro hardwarovou akceleraci algoritmů umělé inteligence. V dosti optimistické roadmapě procesorů Intel jsou tyto procesory optimisticky naplánovány ještě na letošek. Během příštího roku se mají objevit nové procesory Lunar Lake a Panther Lake, přičemž se asi každý ptá, jak to chce vlastně Intel stihnout. Ostatně není to tak dávno, co byly představeny procesory Meteor Lake.

YouTube kanál Moore’s Law is Dead (MLID) se nyní nechal slyšet, že Arrow Lake by měl projít posledními schvalovacími procesy až v říjnu. To ale současně obvykle znamená, že procesor půjde na trh za čtvrt roku, což by ho poslalo do roku 2025. Youtuber dále mluví o tom, že by se listopadové uvedení mohlo přetavit v prosincový "papírový launch", aby se to stihlo ještě letos, patrně s velmi omezenou dostupností pro letošek a s reálnou dostupností až v příštím roce.