Nabíjení akumulátorů: 1 km dojezdu za 1 sekundu na 800kW nabíječkách XPeng S5

XPeng S5 slibuje 800kW nabíjení (starší Lithiové akumulátory mají spoustu problémů, které se postupně daří řešit. Postupně se snižuje množství kontroverzního kobaltu, zvyšuje se energetická hustota, zvyšuje se životnost i odolnost, snižuje se cena a také se zvyšuje rychlost nabíjení. Z hodin jsme se postupně přes desítky minut dostali už na minuty. Alespoň to slibuje čínská elektromobilka XPeng, jejíž nová generace rychlonabíječekslibuje(starší generace Xpeng S4 byla představena před dvěma lety v srpnu 2022 a nabízela 480 kW).

To je takový výkon a ve výsledku rychlost nabíjení, že každou sekundu se nabije dojezd na jeden kilometr. Jinak řečeno, dojezd na dalších 300 km se teoreticky nabije za 300 sekund, tedy 5 minut. V praxi se ale obvykle maximální rychlost nedosahuje po celou dobu nabíjení, takže to bude pravděpodobně o něco déle, každopádně jde už o opravdu pěkné hodnoty, které se postupně blíží těm platným pro tankování fosilních paliv. Od připojení vozu k nabíječce do zahájení rychlého nabíjení by pak mělo uplynout 13 sekund.

Systém využívá napětí 1000 V a maximálního proudu 800 A, kabely jsou pochopitelně kapalinou chlazené. Společnost XPeng má zatím 1300 vlastních nabíječek, z toho 1000 z nich je rychlonabíjecích, většina je ale pochopitelně v Číně (vozy se nicméně prodávají i v některých evropských zemích). Do roku 2026 chce mít přes 10 tisíc nabíječek, z toho 4500 kapalinou chlazených, rychlonabíjecích.