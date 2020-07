NASA bude vysílat vypuštění Perseverance na Mars, kdy to bude?

NASA aktuálně cílí na 30. července, čili příští čtvrtek, a to 7:50 ráno místního času (13:50 CEST), kdy bude rover Perseverance vyslán na cestu na raketě Atlas V společnosti United Launch Alliance z historického Space Launch Complex 41 na Mysu Canaveral pod taktovkou NASA Launch Services Program. To tedy za předpokladu, že se neobjeví nějaké neočekávané technické potíže a zároveň bude přát i floridské počasí. Vyslán tak bude zbrusu nový rover Perseverance o hmotností 1043 kg, který je založen na stejné platformě jako Curiosity a zaměří se především na hledání minulého života na Marsu. Vedle toho bude také sbírat vzorky pro pozdější případné odeslání na Zemi a ponese s sebou malý dron Mars Helicopter

NASA se chystá kvůli pandemii Covid-19 pozvat média jen k virtuální účasti na konferencích a pouze pár vybraných novinářů bude přímo na místě. Uzavřeno tak bude i celé Kennedy Press Site News Center.

Mediální kolotoč pak začne už v pondělí 27. července v 19:00 našeho času, kdy proběhne Mars 2020 Prelaunch News Conference za účasti šéfa NASA Jima Bridenstina, pak tu bude i Thomas Zurbuchen ze Science Mission Directorate, Omar Baez (Launch Services Program), Matt Wallace (JPL) a Tory Bruno (United Launch Alliance). O počasí pak bude informovat Jessica Williams (45th Space Force). O dvě hodiny později začne Mars 2020 Mission Engineering/Science Briefing s účastí inženýrů z JPL, MITa Caltechu.

V úterý ve 20:00 našeho času začne Mars 2020 Mars Sample Return Briefing, kde se tak budou probírat možnosti pro pozdější návrat vzorků, jež Perseverance v průběhu své mise nasbírá do speciálních pouzder. Tato mise totiž dosud nemá svou pevnou podobu a ani není jisté, že vůbec proběhne, i když už v NASA běží příslušný Mars Sample Return Program, jemuž šéfuje Jeff Gramling. Později pak přijde na řadu ještě vzdálenější téma, a to v rámci Mars 2020 Mission Tech and Humans to Mars Briefing.

Ve středu, den před vypuštěním rakety, proběhne další konference plná nejvyšších představitelů NASA včetně Jima Bridenstina a bude tu i Jim Morhard (NASA Deputy Administrator) či Bob Cabana (Kennedy Center Director).

Pak už se můžeme těšit na čtvrtečních 13:00 našeho času, kdy bude spuštěn živý přenos prostřednictvím NASA TV

Podrobný program je k dispozici zde

