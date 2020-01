NASA by mohla Boeingu umožnit brzký start s posádkou i přes nedávné selhání

Boeing CST-100 Starliner byl kvůli vcelku banální chybě s časovačem mise (posunut byl o 11 hodin), která však přinesla zbytečné vyplýtvání čtvrtiny zásob paliva, naveden zpět do atmosféry. Firma Boeing se pak mohla těšit alespoň z toho, že se jí povedlo se svou lodí přistát přesně do vytyčené oblasti, odkud ta pak mohla být pohodlně vyzvednuta.

Čili Starlineru se nepovedlo setkat se na oběžné dráze s ISS, natož se k ní připojit, jako už brzy v roce 2019 dokázala společnost SpaceX. Nicméně nyní NASA společně s Boeingem analyzuje data z dané mise a ve hře je i to, že by i tento očividně nezdařený pokus byl uznán a Starlineru by se otevřela cesta k tomu, aby mohl poprvé vynést na orbitu astronauty.

Je pravda, že Starliner přesto strávil na oběžné dráze přibližně dva dny a přistávací manévr do oblasti White Sands v Novém Mexiku zvládl zcela bezchybně. Ovšem co se týče vztahu NASA se soukromými společnostmi a jejích bezpečnostních standardů, už jen pouhé úvahy o tom, že by byl Boeingu takový test uznán, vypadají až příliš benevolentně.

do Starlineru se vejde až sedm astronautů do Starlineru se vejde až sedm astronautů

Jak ale dobře víme, rezervovaná místa v Sojuzech už opravdu docházejí a NASA musela už jednou prodloužit svou spolupráci s Rusy. Šéf NASA Jim Bridenstine tak sám potvrdil, že pokud budou nasbíraná data vypovídat o spolehlivosti systémů Starlineru, Boeing nebude muset provést druhý test a namísto toho dostane zelenou pro let s posádkou. Toto rozhodnutí však nepadne dříve než za několik týdnů.

Do té doby bychom tak už měli vědět, jak dopadl poslední velký test firmy SpaceX, kterou čeká ještě mise Crew Dragon in-flight abort, čili suborbitální test, v němž se loď pomocí motorů Superdraco v záchranném manévru odpoutá od rakety Falcon 9. Dle aktuálního plánu by tento test měl proběhnout příští týden v sobotu brzy odpoledne.

Čili Boeing je opět ve hře a stále není jasné, kdo má rozhodující náskok.

Ceny souvisejících / podobných produktů: