NASA InSight pomalu končí pod nánosem prachu, ale naděje žije

InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) splnil větší část své mise a selhal právě v části "Heat Transport", kterou měla obstarat sonda HP3. NASA doufala, že se jí pomocí její vlastní malé sbíječky povede zavrtat hluboko pod povrch, ale po mnoha peripetiích to vedení mise vzdalo . V ostatních ohledech ale InSight představuje jednoznačný úspěch, a to zvláště při detekci otřesů, jichž bylo zachyceno přes 1300 včetně toho nejsilnějšího z letošního 4. května

NASA je díky těmto údajům schopna zjistit mnohem více o vnitřním uspořádání Marsu, čili o složení jeho kůry, pláště a jádra a dále InSight nasbíral i mnoho informací o počasí a místním magnetickém poli coby pozůstatku dávného celoplanetárního pole. Tyto znalosti se také budou moci aplikovat i na ostatní tělesa Sluneční soustavy, nebo i cizích systémů.

Když se ale podíváme na to, jak vypadá povrch InSight nyní, respektive 24. dubna, kdy byl pořízen výše uvedený snímek, můžeme vidět, že má stejnou barvu jako okolí. Je tak téměř celý zanesen jemným prachem, který se dokáže přichytit na povrchy bez ohledu na jejich polohu, ale to tu v případě horizontálně orientovaných solárních panelů stejně nehraje roli. Oba cca 2,2metrové mnohoúhelníkové panely sondy jsou tak celé zaneseny prachem a je zřejmé, že už nemohou poskytovat tolik energie jako dříve.

Ihned poté, co InSight přistál na Marsu a rozvinul své panely, dokázal získat ze Slunce kolem 5000 Wh každý sol, čili místní den. Nyní jde zhruba o pouhou desetinu tohoto objemu energie, což nestačí na plnohodnotný provoz. Navíc se v Elysium Planitia, kde se InSight nachází, mění období. Během příštích měsíců se zvedne vítr, což znamená další nebezpečí, ale možná i záchranu. V atmosféře kolem bude více prachu, což by mohlo velice snadno ještě výrazně snížit přísun energie, ale na druhou stranu mohou vichry, a především pak případné vzdušné víry, panely alespoň částečně očistit, podobně jako se to stalo roverům Spirit i Opportunity.

Vše tak nyní závisí na počasí příštích měsíců, přičemž InSight potřebuje denně alespoň 1000 Wh, aby mohl pokračovat v plnohodnotné práci. Aktuálně už využívá spíše jen svůj seismograf a ostatní přístroje zapíná jen sporadicky.

NASA předpokládá, že koncem léta bude zakončena vědecká část mise InSight a poté bude modul už jen přežívat, občas vyfotí své okolí a odešle snímky na Zemi a koncem roku přestane odpovídat. Nezbývá než čekat, zda místní počasí nakonec nebude k sondě milostivé a nedokáže prodloužit její život.