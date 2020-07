NASA ohlásila nové datum vypuštění JWST, kdy má letět?

Pro James Webb Space Telescope tak aktuálně platí nové datum vypuštění do vesmíru stanovené na 31. října 2021, čili přibližně za rok a čtvrt. A i když se ani toto datum nemusí stihnout, neboť start JWST musel být odložen už mnohokrát, jedno je jisté: možných důvodů a příčin pro další odložení startu postupně ubývá, neboť vývoj teleskopu pokračuje. Naposledy jsme se dozvěděli o ukončení první sady komplexních testů , která se týkala už složeného teleskopu, po čemž budou následovat další vibrační a akustické testy a pak další sada komplexních testů, jejíž výsledky budou srovnány s tou první a my budeme doufat, že si budou odpovídat.

James Webb Space Telescope v čisté místnosti fy Northrop Grumman (Redondo Beach, Cal.)

NASA tak nyní získala na přípravu teleskopu JWST další půlrok, a to i kvůli tomu, jaké problémy způsobila pandemie Covid-19, i když na ni nelze svést vše. Ostatně práce s redukovaným personálem pokračovaly i letos na jaře a nyní jsou zase v plném proudu. Aktuálně se JWST nachází v zařízení firmy Northrop Grumman, která je hlavním výrobním partnerem NASA v případě této mise.

Agentura přitom plánovala, že už letos v dubnu přinese podrobný posudek vývoje projektu, ale ten byl právě kvůli pandemii odložen a nakonec byl připraven až v tomto týdnu, kdy se také rozhodlo o dalším odložení startu. Jako důvod pro toto odložení byly označeny také jisté technické překážky, které už zpráva konkrétně nezmiňuje, ovšem uvádí alespoň to, že rozpočet zůstává na 8,8 miliardách dolarů, takže ten se navyšovat nemusí a potvrdil to i programový ředitel Gregory Robinson z NASA.

Poté, co budou dokončeny komplexní testy a ověří se bezchybná funkčnost celého teleskopu, bude ten už konečně zabalen a odeslán do kosmodromu v Kourou na severovýchodním pobřeží Jižní Ameriky. Tam bude nasoukán pod aerodynamický kryt rakety Ariane 5, kam se vejde s nevelkou rezervou i přes to, že tento kryt má v průměru pět metrů. Uvidíme pak, co se s teleskopem bude dít dál, ostatně jeho odeslání do Francouzské Guyany je naplánováno na začátek příštího roku a start proběhne dle plánu až na podzim.

