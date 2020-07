Smontovaný Teleskop Jamese Webba prošel prvními komplexními testy

Celkový test systému (Comprehensive Systems Test - CST) tak byl proveden vůbec poprvé naostro, a to díky tomu, že James Webb Space Telescope je už smontován dohromady, přičemž doposud NASA testovala různé pohyblivé části, jako například hlavní věž , která drží primární zrcadlo a jejím úkolem je bude také ve vesmíru vysunout dále od hlavní platformy a jejího tepelného štítu.

NASA přitom prováděla CST už dříve, ovšem pouze s využitím simulací a náhradních částí, aby zjistila, jak se bude chovat složený teleskop který ve skutečnosti tehdy ještě neexistoval. Nyní už tak není třeba nic simulovat a inženýři mohou testovat přímo samotný JWST. A to je skutečně zapotřebí nepodcenit, ostatně tento teleskop je v historii agentury největší a nejsložitější zařízení svého druhu, které navíc nebude umístěno na oběžné dráze kolem Země, ale v druhém libračním bodě, který je vzdálen cca 1,5 milionu kilometrů, čili téměř 4x dál než Měsíc. Nelze si tak představit, že by NASA mohla JWST udržovat podobně jako Hubbleův dalekohled.

Zvláštní důraz pak NASA klade na testování kódu, čili vývoj softwaru. Jednotlivé části kódu jsou testovány samostatně, poté opět po složení do větších softwarových komponent a testy také probíhají vždy, když se v kódu něco opraví, nebo se do něj něco přidá. Nyní ale přišel čas na skutečně velký komplexní test, který si vyžádal neustálou přítomnost personálu po dobu 15 dní. Ověřeno bylo na 1070 instrukčních sekvencí a 1370 procesních kroků.

NASA přitom ještě nemůže prohlásit, že JWST danými testy prošel. To se dozvíme až za několik měsíců, neboť nyní teleskop čekají ještě další akustické a vibrační testy, které budou opět simulovat to, co na něj bude působit při startu rakety. Pak přijde čas na další celkový systémový test a jeho výsledky budou srovnány s tím prvním. A až v případě, že si budou odpovídat, bude NASA moci prohlásit, že teleskop celkovými testy prošel.

Nakonec si NASA ještě postěžovala na dopady nemoci Covid-19, kvůli nimž musel být tým pracující na teleskopu JWST značně redukován, a to již v březnu. Teprve od konce května se počet pracovníků, kteří se mohli pohybovat v čistých prostorách a pracovat na teleskopu, dostal téměř do normálu. To tak způsobilo, že vypuštění teleskopu plánované na březen 2021 bylo opět odsunuto a ještě během tohoto měsíce bychom se měli dozvědět, jaký je nový plán.

