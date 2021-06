NASA opět odložila start teleskopu JWST, obává se také námořních pirátů

James Webb Space Telescope měl letět do vesmíru 31. října, ovšem toto datum už neplatí. Dobrá zpráva ale je, že nejde o závažný problém, který by odsunul start o dlouhou řadu měsíců a spíše můžeme uvažovat o několika týdnech. Tato zpráva také nepřichází nečekaně, neboť o pravděpodobném odkladu se mluvilo už dříve, a to především v souvislosti s problémy s raketami Ariane 5.

Rakety Ariane 5 jsou bezesporu velice spolehlivé nosiče, ovšem nedávné problémy s oddělením aerodynamického krytu zaslouží pořádné vyšetření a odklad startu teleskopu, který americkou NASA přišel již na více než 10 miliard dolarů, je tak velice rozumné rozhodnutí. Ostatně dle prapůvodních plánů měl teleskop startovat už v roce 2007, takže několik týdnů navíc už nebude moc bolet.

NASA přitom ještě chce dokončit finální testy teleskopu, který poté bude zabalen a odeslán po moři do Francouzské Guyany, odkud bude startovat.

Převoz by se měl uskutečnit někdy koncem léta, ale NASA nechce sdělit, kdy přesně to bude, a to i kvůli tomu, aby bylo minimalizováno nebezpečí napadení piráty. Pro ty by byl teleskop s takovou hodnotou jistě velice lákavý cíl, za nějž by mohli žádat vysoké výkupné.

Nyní se také čeká na to, až ESA opět vyšle do vesmíru raketu Ariane 5 po přepracování aerodynamického krytu. To již dokončila a nyní tak můžeme čekat, zda start proběhne v pořádku, přičemž před Ariane 5 s JWST poletí ještě dvě rakety, a to tento měsíc a pak později v srpnu. Brzy tak uvidíme, zda byl problém vyřešen, nicméně na odložení startu už to nic nezmění.

Vedle problémů s raketou Ariane 5 a pirátské hrozby je tu ještě další věc, a to bohužel opět Covid-19. Je možné, že situace ve Francouzské Guyaně se zhorší, neboť v této zemi se stále nedostává potřebných vakcín a provoz tamního vesmírného přístavu byl kvůli pandemii omezen. NASA počítá s tím, že v nejlepším případě potrvá 55 dní, než bude dorazivší teleskop vyložen a připraven pro start.

Prostě a jednoduše se konec října nestihne a NASA zatím nesdělila, k jakému datu bychom se nyní mohli upnout. Můžeme tak počítat s listopadem až prosincem a doufat, že to nebude ještě později.

Ceny souvisejících / podobných produktů: