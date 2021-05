Start teleskopu JWST se asi opět odloží, tentokrát je vina jinde

Zrovna v pátek jsme psali, že vývoj Vesmírného teleskopu Jamese Webba (JWST) pokračuje dobře , přičemž nyní už zbývá provést jen pár závěrečných testů, než bude toto zařízení odesláno na start. To stále platí, ovšem ukázalo se, že další pravděpodobné zpoždění startu může opět nastat, ale už ne kvůli vývoji samotného teleskopu, ale kvůli problémům s raketou Ariane 5, která jej má vypustit do vesmíru.

Ariane 5 můžeme považovat za velice spolehlivý a proveřený nosič, který už od roku 2004 létá z celé rodiny Ariane jako jediný. V předchozí dekádě přitom startovalo 57 raket Ariane 5 a pouze v jednom případě nastaly vážné problémy, a to když se v roce 2018 kvůli špatnému kurzu ztratilo spojení, a tím i telemetrie. Později se ale ukázalo, že nesené satelity byly vypuštěny na orbitu, i když s nesprávnou inklinací, což bylo později napraveno pomocí jejich vlastního pohonu, i když za menší či větší cenu v podobě vyčerpaného paliva a zkrácené životnosti.





JWST má stále naplánován start na 31. října tohoto roku, ale ten bude dle Government Accountability Office (GAO) pravděpodobně odložen, a to kvůli jistým problémům s raketou, respektive konkrétně s aerodynamickým krytem, který bude teleskop chránit při průletu atmosférou.

Jedná se o dva starty z poslední doby, kdy byly zaznamenány jisté problémy při oddělení krytu od rakety s vlivem na její dráhu. Vypadá to, že ten se asi neoddělil zcela hladce, což aktuálně zkoumá firma Arianespace ve spolupráci s European Space Agency.

Nicméně, a to je hlavní, to zatím nevypadá na další několikaměsíční zpoždění startu a pokud nastane, půjde spíše jen o několik týdnů. NASA je ale pevně rozhodnuta teleskop JWST na raketě Ariane 5 do vesmíru nevyslat do té doby, než proběhne start jiného nosiče a ukáže se, že problém s oddělením aerodynamického krytu byl vyřešen. A do plánovaného startu teleskopu dne 31. října zbývají ještě dva jiné, a to v červnu a srpnu.

Čili Arianespace má možnost problém vyřešit ještě do října, ovšem NASA nezačne teleskop chystat na start do té doby, než uzná, že je už vše v pořádku a poté bude na tento úkon potřebovat cca 4 měsíce. Pokud tedy už červnový start rakety ukáže, že je vše v pořádku, mohl by se start odsunout jen do listopadu. Zatím ale ještě stále platí start 31. října.

