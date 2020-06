NASA vyzkoušela hlavní věž držící primární zrcadlo teleskopu JWST

Není to tak dávno, co NASA provedla test rozložení hlavního zrcadla tvořeného šestihrannými segmenty a při té příležitosti jsme se podívali právě na to, jaké všechny kroky bude muset Vesmírný teleskop Jamese Webba (JWST) po svém vynesení do vesmíru provést. Je jich hodně a jde o nutnost vycházející z toho prostého faktu, že je to velké zařízení, které by se v rozloženém stavu jednoduše nevešlo pod aerodynamický kryt rakety Ariane 5, která je má v příštím roce dostat do libračního bodu chráněného Zemí od Slunce. A i ve složeném stavu se pak sotva vejde pod kryt s průměrem 5,4 metrů.

Nyní tak přišla řada na další důležitou zkoušku, která ověřila schopnost vysunout hlavní zrcadlo (a samozřejmě i sekundární na jeho ramenu a všechny ostatní příslušné části) na věži či stěžni umístěné kolmo na platformu obstarávající především stínění od Slunce a komunikaci se Zemí, vedle čehož obsahuje také elektroniku. Úkolem této věže je odsunout zrcadlo směrem od platformy, a to cca 120 centimetrů. Tato vzdálenost bude bezpodmínečně nutná k tomu, aby teleskop samotný mohl pracovat při co nejnižších teplotách, čili aby vůbec mohl pořádně pracovat, neboť dobře víme, že bude sledovat vesmír zvláště v infračerveném spektru. Bez dostatečné mezery by pak nemohly správně fungovat aktivní ani pasivní chladicí systémy.

Technici tak testovali konkrétně Deployable Tower Assembly a pomalinku zvedali zrcadlo nad hlavní platformu až do požadované vzdálenosti, což zabralo několik hodin. Zrcadlová část byla přitom pochopitelně zavěšena na popruzích, které měly za úkol vyrovnávat efekty zemské gravitace, kterou JWST pochopitelně ve vesmíru už nepocítí a nebude ji muset překonávat. Byl tak k tomu zapotřebí i speciální jeřáb, který je navržen právě tak, aby systémy teleskopu zemskou tíži v daném testu vůbec nepocítily a zátěž odpovídala tomu, co bude už příště následovat v praxi a ve vesmíru.

Deployable Tower Assembly tento test splnil, jak uvedl Alphonso Stewart z Goddardova vesmírného centra NASA. JWST se v tomto testu choval přesně tak, jak by měl a my můžeme očekávat, že NASA postupně vyzkouší rozložení dalších částí teleskopu. Vyzkoušet by mohla případně ještě ráhna držící sekundární zrcadlo nebo tzv. Momentum Management Flap pro stabilizaci plavidla pomocí slunečního větru.

Aktuálně je stále v plánu, že JWST poletí do vesmíru příští rok v březnu, tak to snad už dopadne.

Ceny souvisejících / podobných produktů: