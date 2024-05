Natron spouští výrobu sodíkových baterií Na-Ion v USA, vydržet mají 50.000 cyklů

Technologie akumulátorů pro skladování elektrické energie se v posledních letech přiklání také k sodíkovým variantám, které mají doplňovat ty lithiové. Výhodou sodíku je jeho široká dostupnost, tedy i nižší cena. Tyto baterie jsou také obvykle méně citlivé na nižší teploty a patří k těm bezpečnějším, toto vše ale pochopitelně ovlivňuje i konkrétní směs (stejně jako u lithiových). První americkou společností, která rozjíždí výrobu sodíkových akumulátorů, je Natron Energy. Jde o firmu, která byla založena v roce 2013 a o 10 let později měla zahájit produkci, přičemž došlo k mírnému zpoždění a výroba se v Hollandu v Michiganu rozjíždí teprve nyní. Tato továrna za 300 mil. USD už produkovala lithiové baterie a nyní díky další investici ve výši 40 mil. USD přechází na ty sodíkové.



První dodávky proběhnout v červnu a firma se bude soustředit na stacionární úložiště v datových centrech (např. těch, na kterých běží úlohy AI), používat se mají ale také v telekomunikaci, rychlonabíječkách elektromobilů nebo průmyslové mobilitě. Čekat bychom je ale neměli v elektromobilech samotných. Výrobce nezveřejnil příliš mnoho dat, ale ty, které už známe, napovídají, že energetická hustota rozhodně nebude nějak moc dobrá.

Životnost akumulátorůje totiž stanovena na 50 tisíc cyklů, což dokonce překonává lithiové baterie LTO , které se pohybují obvykle okolo 15-20 tisíc. Tady se dá předpokládat, že je toho dosaženo velkým bufferem (využíváním jen části dostupné kapacity). Výrobce totiž udává objemovou energetickou hustotu na úrovni celého akumulátoru, která činí pouhých 50 Wh/l, a to je velmi málo. Battery packy v elektromobilech jsou obvykle okolo 200-300 Wh/l, zde je ale otázkou, zda ona úroveň celého akumulátoru udávaná představuje hustotu jednoho akumulátoru s články (modrá krabice, viz titulní obrázek) nebo celé soustavy s těmito akumulátory (viz níže). Umožňují ale dosahovat vysokého výkonu 40 W/Wh (teoreticky by tak 100kWh akumulátor měl poskytnout 4 MW), s tím souvisí i velmi rychlé nabíjení (z 0 na 100 % za 15 minut). Natron dále říká, že zatímco Li-Ion mají teplotní pracovní rozsah 0 až 40 °C, jejich Na-Ion mohou pracovat od -20 do +50 °C.