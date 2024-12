Nejen Pat Gelsinger brání proces 18A, procentní výtěžnost není dle něj nejlepší metrikou

Intel 18A je docela nejasná. Někteří ho vychvalují, jiní naopak haní. Nyní se na sociální síti X objevily příspěvky, ze kterých je trochu více jasné, jak to asi ve skutečnosti bylo a je. Vše začalo tím, že Broadcom měl proces 18A odmítnout s tím, že je nevyhovující pro sériovou produkci. Později se objevily informace, že jeho knihovny, které měly být kompatibilní "se vším možným" si s procesem 18A moc nerozuměly. Patrik Moorhead nedávno na síti X přidal, že tyto Situace kolem Intelu a jeho výrobního procesuje docela nejasná. Někteří ho vychvalují, jiní naopak haní. Nyní se na sociální síti X objevily příspěvky, ze kterých je trochu více jasné, jak to asi ve skutečnosti bylo a je. Vše začalo tím, že Broadcom měl proces 18A odmítnout s tím, že je nevyhovující pro sériovou produkci. Později se objevily informace, že jeho knihovny, které měly být kompatibilní "se vším možným" si s procesem 18A moc nerozuměly. Patrik Moorhead nedávno na síti X přidal, že tyto zprávy o 10% výtěžnosti jsou falešné. Jde totiž o to, že Broadcom nevyužil kit PDK 1.0, ale ještě starší variantu, kvůli čemuž se testy moc nepovedly, takže jeho výsledek nevypovídá o skutečné úrovni tohoto procesu.

Dnes už bývalý šéf Intelu, Pat Gelsinger, se do diskuze přidal s díky o uvedení na pravou míru, a přidal, že procentní výtěžnost není úplně vhodnou metrikou. Postrádá totiž jeden veledůležitý parametr, velikost vyráběného čipu. Se stejným množstvím defektů na plochu bude výtěžnost velkých čipů podstatně menší než výtěžnost menších, přestože se jedná o tentýž stejný proces. Ten tak může vytvořit dvě naprosto odlišná čísla výtěžnosti jen na základě toho, jak velký čip se jím vyrábí.

Pokud uvážíme, že Intel prezentuje číslo D0=0,4/cm2, pak to pro čip s plochou 100 mm2 znamená cca 66-68% výtěžnost (cca 430-450 čipů ze zhruba 650 vyrobených). U maličkého čtvrtinového čipu s plochou 25 mm2 by to bylo lehce přes 90 % (cca 2450 z 2700 čipů), nicméně u 4krát tak většího čipu se 400 mm2 už jen okolo 17-23 % (simulace mi ukázala 24-33 čipů ze 145, průměr 20 %). U 300mm waferu s plochou 707 cm2 je to v průměru lehce přes 280 výrobních chyb.