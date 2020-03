Nejvíce evropských patentů si vloni zaregistroval Huawei

Patenty jsou pro firmy nesmírně důležitým nástrojem, jak ochránit své výrobky a technologie před okopírováním. Počet patentů sice nemusí vypovídat o kvalitě nebo vyspělosti produktů, neboť značná část patentů skončí pouze na papíře a společnosti je v praxi nikdy nevyužijí, stále se jedná o zajímavý ukazatel ekonomického vlivu společnosti z hlediska inovací. A pro nemalou část vlastníků potom licencování patentů může představovat značný finanční příjem. V loňském roce Evropský patentový úřad (EPO) zaregistroval 181 406 patentů, tedy o 4 % více než v loňském roce a vůbec nejvíce za posledních deset let.

Rekordmanem se stal Huawei, který si zaregistroval 3 524 patentů. Stal se jedinou čínskou firmou, která se dostala do první desítky. Ve statistice se ještě umístil výrobce Oppo, který skončil šestnáctý. Druhou a třetí pozici obsadily jihokorejské firmy Samsung a LG s více než 2 800 novými patenty. Nejaktivnější z evropských žadatelů byl německý Siemens, který celkově skončil na páté pozici. V první desítce nalezneme z významných technologických firem ještě amerického výrobce čipsetů Qualcomm, švédského dodavatele telekomunikačních technologií Ericsson nebo japonského giganta Sony.

Do první dvacítky se dostala také mateřská společnost Googlu – Alphabet, ale také Microsoft, Intel, Panasonic, Nokia nebo Canon. Nejvíce patentů, konkrétně 14 175, pochází z kategorie digitálních komunikací. To znamená nárůst o skoro 20 % proti minulému roku, přičemž hlavním důvodem by měl být nástup technologie 5G. O více než 10 % ovšem vzrostl také počet patentů z počítačových technologií, celkově třetí nejpočetnější kategorie. Pokud bychom se podívali na zemi původu žadatelů, tak 45 % pochází z evropských zemí (konkrétně 38 členů EPO a dvou přidružených států).

Z hlediska jednotlivých zemí ovšem nejaktivnější zůstávají žadatelé z USA, kteří v roce 2019 u evropského úřadu přihlásili přes 46 tisíc nových patentů, o 5,5 % více než o rok dříve. Skoro 27 tisíc pochází z Německa, které se tak stalo nejúspěšnější zemí z Evropy. Do první pětice se dostalo také Japonsko a Čína, která zaznamenala vůbec největší růst, meziročně o 29,2 %. Čeští žadatelé si v roce 2019 u EPO zaregistrovali 198 patentů, o 20 % méně než v předchozím roce. Ze Slovenska potom přišlo jen 42 patentů, které byly úspěšně zaregistrovány.

V přepočtu na počet obyvatel by se ČR umístila 29. a Slovensko 38. Rekordmanem by se v takovém případě stalo Švýcarsko následované Švédskem, Dánskem, Nizozemskem a Německem. Jiný graf potom ukazuje, že evropské firmy jsou úspěšné především při žádosti o patenty z kategorie zdravotnických technologií, dopravy, elektrických strojů a měření. Americké firmy nejčastěji žádají o patenty ze zdravotnických a počítačových technologií, čínské potom zajímá především kategorie digitální komunikace.

Ceny souvisejících / podobných produktů: