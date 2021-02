Někteří uživatelé Maců s Apple M1 si stěžují na vysoké opotřebení SSD

vysoké opotřebení SSD. Problémem je především to, že SSD jsou v případě Maců napevno připevněná k základní desce a nelze je vyměnit. Smrtí SSD tak končí celý počítač. Otázkou nicméně je, jak závažný je to problém, nakolik jde o chybu systému a nakolik jen o přehnané používání.

Jeden z prvních výsledků, který se objevil na internetu a spustil celou "kauzu", ukázal 150 TBW na 2TB SSD po 2 měsících používání. To znamená, že každá buňka už byla přepsána zhruba 75krát, a to je poměrně hodně. To také současně znamená zhruba 2,5 TBW denně (1,25 přepisu celého 2TB denně), tedy necelých 30 MB/s, pokud bychom předpokládali použití 24/7. V tomto případě šlo ale o velmi náročné využívání, kdy patrně nedostačuje ani větší 16GB RAM a počítač častěji swapuje. 2TB SSD mají obvykle životnost mezi 1000 až 3500 TBW, což by znamenalo, že by u tohoto uživatele mohl odejít po 1-4 letech používání.

Další výsledek na internetu dokonce na 512GB SSD naměřil 250 TBW, tedy okolo 500 přepisů při velmi náročném použití. To už by mohla být životnost SSD jen v řádu měsíců a je otázkou, proč bylo dosaženo tak obrovského množství přepisů za tak krátkou dobu. Např. v redakci HotHardware mají jen 256GB verzi (navíc jen s 8 GB RAM) a za celou dobu 4 měsíců zaznamenali jen 2,8 TBW, tedy 11 přepisů. Je tak možné, že s běžným použitím nemají Macy problémy, ale při vysokém obsazení integrované paměti RAM se projeví swapování, jež je nejspíš agresivnější, než by mělo být.



