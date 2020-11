Apple Silicon M1 je zde: přichází nový 5nm 8jádrový čip na ARMu

Společnost Apple už dlouho mluvila o tom, že přejde z procesorů Intel na svůj vlastní Apple Silicon založený na architektuře ARM. Dnes se tak stalo a máme tu nový Apple M1. Ten vychází z procesorů použitých v iPhonech a iPadech, byl však dále upraven pro potřeby počítačů Mac. Je vyráběn 5nm technologií a pro Macy nyní slibuje až 3,5× vyšší procesorový výkon, 6× vyšší grafický výkon a dokonce až 15× vyšší výkon pro výpočty s umělou inteligencí. Některé MacBooky přitom na baterii nyní vydrží 2krát déle. Architektura ARM zde tedy opravdu nese své ovoce.



Samotné CPU se skládá z 8 jader. Jsou zde 4 výkonná jádra, která mají každé 128 kB L1 datové a dokonce 192 kB instrukční L1 cache. To je opravdu dost. L2 cache je v tomto případě sdílená a má kapacitu 12 MB. Dále tu jsou 4 úsporná jádra, která mají L1 cache v konfiguraci 128kB/64kB a sdílená L2 cache dostala 4 MB. Pokud jde o GPU, to dostalo 8 jader a 128 EU. Celkem si troufne na 24576 vláken najednou a nabídne výkon 2,6 TFLOPS. Dosahuje 82 GTx/s a 41 GPx/s, díky čemuž by mělo jít dle Applu o nejvýkonnější integrovanou grafiku na světě. K tomu se přidává 16jádrový Neural Engine pro umělou inteligenci, přičemž je schopný zpracovat 11 bilionů operací za sekundu. Zajímavostí je unifikovaný paměťový prostor.



Výsledek je opravdu výborný alespoň dle čísel, která prezentuje Apple. Efektivita má být natolik dobrá, že při 10W spotřebě má nabídnout 2krát vyšší výkon než nějaký blíže neurčený "poslední čip pro laptopy". Ve srovnání s ním má dosáhnout jeho maximálního výkonu při čtvrtinové spotřebě. Slíbena je podpora USB 4 (Thunderbolt až 40 Gbps) a spotřeba má být natolik dobrá, že nový MacBook Air si má troufnout jít na trh jen s pasivním chlazením. To nabízí i některé notebooky s Intelem, ale nemají 8 jader.



Otázkou je pochopitelně software. Apple představuje Universal aplikace, kdy tvůrci mohou nabídnout verze pro Intel i Apple M1, tedy včetně nativní verze i pro nové procesory. Pokud nebudou vytvořeny nativní verze aplikací pro nový hardware, mohou využít systému Rosetta 2. Apple tvrdí, že výkon nových procesorů je natolik dobrý, že i přes Rosettu mohou některé z nich běžet rychleji než na dnešních MacBoocích s Intelem. Procesory by měly být pro Apple také levnější, nicméně snížení cen jsme se dočkali zatím u Macu mini s novým procesorem. MacBooky s Apple M1 zůstaly na původních cenách, ovšem při dramaticky (až několikanásobně) vyšším výkonu.

