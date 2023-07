Nemožné hraní her na Macu? Aktualizace Game Porting Toolkitu zvyšuje nejen výkon

Nové procesory Apple Silicon mají sice rozumně výkonné čipy GPU, ale v zásadě to není kde poznat, protože pro zpracování videa tu jsou speciální akcelerátory, a pokud jde o počítačové hry, ty pro macOS téměř neexistují. Je to začarovaný kruh, kdy se na Mac nevydávají hry, protože tu nejsou hráči, a hráči tu nejsou, protože pro něj nejsou hry. S novým operačním systémem macOS Sonoma by se to ale mohlo trochu změnit. Zásadní bleskovou změnu bych asi nečekal, nicméně možná se přece jen blýská na trochu lepší časy. Apple nedávno představil Game Porting Toolkit, což je software pro portování her z Windows na Mac, a to tak, aby s tím vývojáři měli co nejméně práce. V podstatě by to mělo být tak "jednoduché", že v systému by měl rozjet hru pro Windows skoro každý. Chce to pár příkazů do příkazové řádky a mělo by to běžet.



Nyní vychází nová aktualizace GPTK 1.0.2 beta, která je založena na populárním open-source projektu Wine, jenž umožňuje běh Windows aplikací v prostředí operačního systému macOS. Ten má na starosti hned několik překladů najednou, tedy zajišťuje běh aplikace pro Windows na macOS, překládá kód z x86 na ARM64 a ještě k tomu DirectX na Metal API. Není divu, že výkon není úplně zázračný a vzhledem k tomu, že grafické čipy mají poměrně slušný hrubý výkon, o dobré hratelnosti tu u některých her není zrovna moc řeč. Některé však běží i docela svižně.



Elder Ring se v rozlišení 1080p na procesoru M1 Max dostal ze zhruba 26-27 fps ve verzi GPTK 1.0 na 32-33 fps. Batman: Arkham Knight ve stejném rozlišení svůj výkon nezměnil a průměr se pohyboval okolo 80 fps, což je ale bezproblémově hratelné. Naproti tomu Cyberpunk 2077 byl na M2 Ultra hodně špatný. Ve Full HD na jedné srovnávací scéně dával GPTK 1.0 pouhých 8 fps, aktualizace však tento výkon zvýšila na 18 fps a v jiných lokacích se výkon dostal i přes 20 fps, což ale stále na nějaké dobré hraní opravdu není. Zvláštní ale je, že na M1 Max běžela tatáž hra skoro na 40 fps, a to ve vyšším rozlišení 1440p. Vypadá to, že GPTK si stále nerozumí s Ultra čipy, které jsou slepenci dvou procesorů Max, přestože Apple tvrdí, že se systému tváří jako jeden a aplikace by to neměly poznat. Hogwarts Legacy se z 18 fps dostalo na 23 fps, Horizon Zero Dawn už neběží v duhových barvách ve slow-motion efektu, ale se správnými barvičkami, rychle a plynule okolo 52-55 fps na M2 Ultra.

Apple také opravil padání her při snaze přehrávat videosekvence (už se správně načítají video kodeky) a těšit se můžeme i na podporu 32bitových her, která v původní verzi toolkitu úplně chyběla. Myslíte si, že GPTK dopomůže Applu udělat z iMaců a Macbooků herní stroje a přesvědčí herní studia, aby vydávala své hry i pro macOS?