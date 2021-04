Netac a Jiahe Jinwei začínají s masovou výrobou modulů s DDR5

Netac a Jiahe Jinwei jsou čínské firmy, které se netají tím, že první paměťové moduly s DDR5 již sjely z výrobních linek, přičemž v obou těchto případech se dle neklamného loga na pouzdrech s paměťovými čipy používá křemík od americké firmy Micron.

modul s DDR5 od firmy Netac

Moduly firmy Netac a Jiahe Jinwei přitom vypadají identicky, pokud jde o rozložení paměťových čipů i SMD součástek a viditelně se liší pouze barvou PCB. Uprostřed něj přitom máme novinku, kterou dnešní DDR4 nevyužívají, a to napájecí obvody. DDR5 si totiž budou své koncové napětí tvořit samy, čímž odpadne jedna z povinností základních desek. Napětí by díky tomu mělo být stabilnější, přičemž DDR5 budou ve výchozí podobě pracovat s 1,1 V (DDR4 mají výchozí 1,2 V).

Společnost Netac také už potvrdila, že její moduly s DDR5 úspěšně prošly testovací fází, v jejímž rámci se zkoušely na deskách firem Asus, MSI, Gigabyte a dalších. Dle závěru firmy se neobjevily žádné problémy.

napájení na modulu firmy Netac

Paměti DDR5 mají začít na efektivních 4800 MHz a vypadá to, že běžný uživatel si coby první dostupnou platformu pro tento nový typ bude moci zakoupit Intel Alder Lake (Core 12. generace) a v případě AMD by to mohla být APU Rembrandt chystaná po dnešních Cezanne. Ta by ale měla dorazit až po Alder Lake.