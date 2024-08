Neuralink má 2. úspěšnou implantaci, pacient díky tomu hraje Counter-Strike

Už první lidský pacient společnosti, Noland Arbaugh, byl nemalým úspěchem. Nolandovi to umožnilo hrát počítačovou hru Civilizace VI , nicméně spojení vláken s mozkem postupem času degradovala. To se naštěstí povedlo vyřešit a opravit. Nyní tu máme druhého pacienta, který je nyní znám jako "Alex". Alex už 5 minut po připojení Linku (jak se zařízení jmenuje) dokázal ovládat kurzor na obrazovce pomocí mysli. Za několik hodin už rychlostí překonal jakoukoli jinou podpůrnou technologii, kterou do té doby používal. Postupem času své schopnosti dotáhl do takového stavu, že je schopen hrát akční hru Counter-Strike.