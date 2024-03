Neuralink ukázal prvního muže s mozkovým implantátem, hraje šachy i Civilizaci VI

Neuralink povolení pro zahájení testů na lidech, tedy možnost jim dát mozkový implantát. První úspěšnou implantaci firma

květnu 2023 získala společnostpovolení pro zahájení testů na lidech, tedy možnost jim dát mozkový implantát. První úspěšnou implantaci firma provedla koncem letošního ledna a dle Muska se tento člověk velmi rychle zotavoval z operace. Nyní se s ním objevilo i první video. Jmenuje se Noland Arbaugh a po úrazu při potápění je už 9 let ochrnutý od ramen dolů (je kvadruplegikem). Toto video se objevilo na sociální síti X (Twitter) a ve zhruba 9 minutách prezentuje Nolanda při práci s počítačem. Na něm pomocí myšlenek hraje šachy. Myslí na to, kam chce pohnout kurzorem, a ten na to adekvátně reaguje. Přiznal se, že pomocí této technologie hraje i další věci.

Jednou z prvních her, které vyzkoušel a kterých se v podstatě musel vzdát, byla Civilizace VI, a bylo to pro něj tak fantastickým pocitem, že ji může hrát bez pomoci, že u ní vydržel v podstatě celou noc až do rána. Přiznává, že technologie Neuralinku ještě není dokonalá a má pár věcí, které bude potřeba doladit, neboť zdaleka ještě nejsou na konci cesty (konkrétněji tyto chybky nespecifikoval), ale už v dnešní podobě mu doslova změnila život. I on potvrdil, že operace byla jednoduchá a už druhý den po ní byl bez větších potíží propuštěn z nemocnice.