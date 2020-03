Neuromorfický čip Intel Loihi se učí vyčmuchat nejen výbušniny

V létě 2019 se tak objevily Loihi generace Pohoiki Beach , které by měly dosáhnout počtu i přes 100 milionů umělých neuronů, které by se právě měly učit rozpoznávat čichové vjemy. Intel Labs v tomto ohledu spolupracuje s Cornell University a náplní je studium biologických čichových systémů zvířat. To již přineslo své ovoce v podobě objevu přímého vztahu čichových orgánů s elektrickou aktivitou mozku a na základě toho byla vytvořena sada algoritmů uzpůsobených pro provádění na umělých neuronech čipu Loihi.

Nabil Imam (Neuromorphic Computing Lab, Intel) tak mluví o tom, že neurální algorimy prováděné čipem Loihi napodobují procesy v mozku, které probíhají při zpracovávání čichových vjemů. Jde o jeden z hlavních příkladů aktuálního výzkumu kombinujícího obory neurovědy a umělé inteligence.

Tato technologie už ukázala svůj potenciál, a to ve své schopnosti rozpoznat konkrétní chemikálie, a to i v silně "zarušeném" prostředí. Můžeme si pod tím představit třeba schopnost objevit blízkou přítomnost výbušniny i v případě, že se tomu někdo pokusí zabránit překrytím jejích pachových stop. Čip Loihi je navíc vytvořen se schopností se sám učit a v tomto případě potřeboval pro své vytrénování jen jeden vzorek, který posléze nezapomněl, takže se dokáže učit velice rychle. Pokud by se měly použít obvyklé AI technologie s hlubokým učení, pak ty by pro srovnatelnou přesnost detekce potřebovaly alespoň 3000 vzorků, čili i stejný počet opakování při svém trénování.

V případě Loihi a obecně neuromorfických čipů to pochopitelně nemusí být jen odhalování výbušnin, ale třeba nebezpečných látek v ovzduší ještě daleko před tím, než jejich koncentrace začnou ohrožovat životy. Dále může jít o určování diagnóz, neboť je známo, že lidé s jistou nemocí vydávají i jistý pach.

