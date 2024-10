Nízká výtěžnost 3nm procesu GAA Samsungu přispívá k nízkému 11,5% tržnímu podílu

O 3nm procesu GAA od Samsungu se toho napsalo už mnohé. Podle mnoha zdrojů má mít velmi nízkou výtěžnost, nikdo ale pořádně neví jakou. Internetem lítají i násobně se lišící čísla. Každopádně to opravdu vypadá, že toto bude číslo výrazně nižší než u TSMC, neboť Samsung má jen velmi málo zájemců o výrobu pomocí tohoto procesu, k čemuž má "dopomáhat" právě nestabilita kvality produkce. Podle serveru Business Korea je výtěžnost natolik nízká, že odrazuje potenciální partnery, kteří se obávají, že jim Samsung nezvládne vyrobit dostatečné množství bezvadných čipů.

Spekuluje se o tom, že by tato divize mohla dosáhnout ztrát 500 miliard wonů (přes 8,6 mld. Kč). Také to má být jednou z příčin, proč má konkurenční TSMC 62,3% podíl na trhu s výrobou polovodičů, zatímco Samsung je jen na pouhých 11,5 %.

Společnost Samsung hodlá 24. října uspořádat konferenci Foundry Forum a je otázkou, co za novinky zde hodlá prezentovat. Připomeňme, že Samsung chystá také "2nm" proces GAA (SF2, což je ale v zásadě přejmenovaný 3nm SF3 ) a mluví se o tom, že by s jeho pomocí mohly být vyráběny slabší varianty nového procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, zatímco ty výkonnější by vyrábělo TSMC, a to 3nm procesem N3P od TSMC.