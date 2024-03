Nový 2nm výrobní proces Samsungu budou jen přejmenované 3 nm

Dnes už je ve výrobních procesech čipů takový guláš, že se nějaké nanometry pořádně ani nedají srovnávat. Stává se, že snížení tu a tam o jeden nanometr je ve skutečnosti jen vylepšením předchozího procesu, a jak se zdá, společnost Samsung se svým novým 2nm procesem situaci a přehlednosti moc nepomůže. Podle zákulisních informací totiž došlo k tomu, že 2. generace 3nm procesu byla z názvu SF3 přejmenována na SF2, tedy se bude tvářit jako 2nm proces.



Vyplynulo to z toho, že společnosti, které měly objednánu výrobu pomocí 3nm procesu SF3, přepisovaly se Samsungem smlouvy tak, aby v nich nově figuroval název SF2. Nic nenapovídá tomu, že by SF2 byl technologicky odlišný od toho, co mělo podle původního plánu nést název SF3, nicméně jde pochopitelně o novou (druhou) generaci 3nm procesu, takže je pokročilejší než ta první (SF3E). Samsung zde opětovně využívá technologii GAA, na kterou konkurenční TSMC teprve jen přejde u svého 2nm procesu , na druhou stranu ani SF3 (nyní tedy SF2) nebude mít BSPDN (Back-Side Power Delivery Network), která zvyšuje efektivitu. Tu bychom ale měli najít u nového procesu Intel 20A, který se možná použije u vybraných čipů Arrow Lake