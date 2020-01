Nová Xbox bude v průběhu prvního roku bez opravdu exkluzivních her

Pod letošními vánočními stromky řada lidí objeví i novou herní konzoli a Ježíškův výběr bude záviset i na tom, jaký výběr her nám Microsoft i Sony slíbí. My se nyní ale dozvídáme, že Microsoft si pro první rok nového Xboxu nechystá žádné exkluzivity, což zní poněkud podivně s ohledem na to, že minulé roky strávil nákupem řady herních studií. I když možná že i právě v tom to celé vězí, vývoj her je otázka několika let a Microsoft mnohá studia nevlastní tak dlouho. Jak se ale dozvídáme z rozhovoru s Mattem Bootym z Microsoft Studios, jde především o jakousi přechodnou dobu, po kterou budou veškeré tituly určené pro novou Xbox k dispozici i pro Xbox One.

Kdo by tak očekával, že společně s novou konzolí přijde na trh jako už mnohokrát dříve i pár her, které budou jasně demonstrovat její výkon, na nějž staré modely nestačí, ten si bude muset ještě počkat. Z toho vyplývá, že kvalita grafiky her chystaných pro rok 2021 bude víceméně stejná, respektive stejně náročná a nové konzole nabídnou třeba jen vyšší rozlišení a vyšší snímkovací frekvence.

Matt Booty to shrnul slovy, že Microsoft chce zajistit, aby lidé, kteří se ještě rozhodnou si pořídit Xbox aktuální generace, měli svou "investici" pojištěnou a věděli, že na dané konzoli spustí vše, co Microsoft pro Xbox obecně nabídne. Z toho budou mít logicky radost i stávající majitelé, ovšem pak se můžeme ptát, zda nám Microsoft dá naopak dost důvodů ke koupi nové konzole. Vysoké rozlišení (4K) i FPS zvládne už dnešní Xbox One X, takže proč by měl někdo honem rychle kupovat výkonnější konzoli, když na trh společně s ní nepřijde ani jedna hra, která jejího potenciálu opravdu využije?

Možná že to Microsoft bude chtít zařídit pomocí ray tracingu, a to podobně jako NVIDIA v případě PC, kde jde o volitelný doplněk, který není nijak limitující pro starší/slabší sestavy. Nicméně v případě Microsoftu půjde i o to, že všechny nové hry mají podporovat i původní Xbox One, jejíž výkon cca 1,3 TFLOPS už opravdu nenadchne.

Můžeme si být také už jisti tím, že Sony se takovou cestou nevydá. Už totiž ohlásilo první titul, který bude exkluzivně na PlayStation 5, a sice Godfall. Právě exkluzivity se přitom velice podepsaly na tom, že z hlediska prodejů aktuální generace na celé čáře vyhrála právě společnost Sony. Nicméně strategie Microsoftu, pokud přinese nižší prodejnost nových konzolí, může na druhou stranu přinést mnohem vyšší prodeje her díky větší základně uživatelů, čili to není tak jednoznačné a bude i velice záležet na tom, jaké reálné marže budou výrobci na svých konzolích mít.

