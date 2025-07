Nové info o AMD RDNA5: high-end se 154 CU a 36 GB paměti VRAM

Nedávno jsme zde měli zákulisní informace o připravovaných grafických kartách AMD s novou architekturou UDNA (resp. RDNA5, jak se údajně bude v herní oblasti označovat). Tehdy bylo řečeno, že low-endové karty zůstanou na 32 CU (2048 stream procesorů) a 128bitové sběrnici, mainstream by pak měl zůstávat na maximálně 64 CU (4096 SP) a 256bitové sběrnici. Nyní tu máme další údaje o tom, co by se vlastně mělo v mainstreamu objevit. U mainstreamových karet by mělo jít o čip AT2, u high-endových o AT0.

Mainstreamovým vrcholem by se měl stát Radeon RX 10070 XT (bude-li se tak nová karta jmenovat, prozatím jde jen o předpoklad, nic oficiálního). Znovu se potvrzuje 64 CU (4096 SP), tedy přibližný ekvivalent dvojnásobku CUDA jader u Nvidie, což by mělo zhruba odpovídat kartám řady GeForce RTX x070 Ti, v budoucnu tedy RTX 6070 Ti. Dá se tak předpokládat výkon zhruba na úrovni dnešní RTX 5080. Zajímavou informací je ale to, že by zde neměla být 256bitová sběrnice, jak se původně mluvilo, ale jen 192bitová. Využití by tu ale měly najít 3GB GDDR7 čipy, což by mírně posunulo kapacitu na 18 GB VRAM. Vzhledem k použití mnohem rychlejších 36Gbps pamětí by se paměťová propustnost měla i přes zúžení sběrnice zvýšit z dnešních 645 GB/s na 864 GB/s. Karty by měly mít 24 MB L2 cache paměti a TBP se má z dnešních 304 W snížit na 275 W.

Trochu níže má zamířit Radeon RX 10070 GRE. Tady se počítá se 48 CU (3072 SP), takže tady se míří na budoucí GeForce RTX 6070. Karta by měla mít trochu užší 160bitovou sběrnici, což má přinést nezvyklý počet pěti 3GB čipů a kapacitu 15 GB VRAM. Propustnost by se měla dostat na 720 GB/s. Čip má mít 20 MB L2 cache a karta se se spotřebou má pohybovat na 235 W (dnešní RX 9070 má 220 W).

Zákulisní informace dále říkají, že Radeon RX 10060 XT by měl nadále vycházet z tohoto čipu a mít tedy výrazně ořezaných 44 CU (2816 SP) a nikoli tradičně maximální variantu nejslabšího čipu s 32 CU. Karta by měla dostat 16MB L2 cache a její spotřeba má dosahovat 210 W (dnešní RX 9060 XT má 160 W). Hovoří se o 128bitové sběrnici, s rychlými 3GB GDDR7 čipy by ale měla být kapacita paměti 12 GB VRAM, čímž by se dalo sbohem 8GB variantám, na druhou stranu proti dnešním 16GB modelům by to byl krok zpět. Propustnost má činit 576 GB/s.

Zatímco se nedávno říkalo, že high-endová karta by měla mít 96 CU, nyní se mluví o Radeonu RX 10090 XT (XTX), který má mít dokonce 154 CU (je tedy možné, že karta s oněmi 96 CU bude nějaký Radeon RX 10080, ale ne úplně vrcholný model). To už by znamenalo 9856 stream procesorů a ekvivalent zhruba 20 tisícům CUDA jader. Taková karta by tedy počtem jader mohla konkurovat výkonům karet GeForce RTX x090. Toto však hatí informace, že by měla mít jen 380W TBP. S takovou spotřebou se nedá předpokládat, že by karta mohla dosahovat až tak vysokých výkonů, na druhou stranu by mohla být efektivnější (sice s o něco nižším výkonem, ale výrazněji nižší spotřebou). L2 cache má mít kapacitu 40 MB. Mluví se o 384bitové sběrnici paměti, což by při 3GB čipech mělo znamenat 36GB VRAM a propustnost 1728 GB/s.

Zdroje uvádí ještě jednu zajímavost. Objevují se zde výpočetní karty s opravdu velkou VRAM. Jsou zde např. 3 modely s čipem AT2 se 64 CU a 12 paměťovými čipy na 192bitové sběrnici, uvádí se ale 48GB kapacita pamětí, což by znamenalo 4GB čipy, dosavadním maximem jsou ale 3GB modely. V případě varianty s high-endovým čipem je tu pak verze se 184 CU a spotřebou 450 W. Mělo by tu být 24 čipů s 3 GB na 384bitové sběrnici, tedy celková kapacita má činit 72 GB. Nejsilnější výpočetní karta má mít dokonce 600W spotřebu a 128 GB VRAM na 512bitové sběrnici. Tady máme mít 32 čipů, což by opět znamenalo 4GB čipy pro dosažení této kapacity. Tato karta je navíc pro sběrnici PCIe 6.0, zatímco ostatní jsou pro PCIe 5.0.