Nové karty budou potřebovat robustní chladiče, výrobci se už těší

Alfou a omegou toho všeho je pochopitelně spotřeba karet, která se postupně zvyšuje. První grafické karty s čipy GeForce si vystačily s malinkými "čipsetovými" chladiči, které nebyly o moc větší než samotné pouzdro GPU a paměti, ty nemusely být chlazeny vůbec. Tehdy jsme v podstatě ani neřešili nic jako TDP či TBP

Postupně se chladiče rozrůstaly, až začaly později pokrývat podstatnou část grafické karty, což bylo využito k tomu, aby byl vzduch vyfukován rovnou ven mimo skříň. Přišly tak i GeForce FX s chlazením, které se stalo terčem řady vtipů a postupně se chlazení rozrostlo tak, že pokrylo celou plochu karty, aby ji následně přerostlo. Poté či snad už rovnou současně s tím začaly růst chladiče grafických karet i do šířky a dnes už není problém narazit na kartu, která celkově zabere i čtyři sloty a nebudeme mít ani zaručeno, že se vejde do průměrného Middle Toweru.

Těžko si můžeme představit, že takové karty půjde ještě významně zvětšit, aby bylo možné zajistit větší plochu žeber chladiče, využít větší ventilátory, a tím i zvýšit chladicí výkon. Schůdným řešením by se zatím v případě nejvýkonnějších modelů mohly stát AIO vodní chladiče, čemuž se ale výrobci karet dosud snažili spíše vyhýbat. Vodní chlazení grafické karty je tak stále bráno spíše jako luxus, ale s TBP, které má dosáhnout až 600 W, už může jít možná spíše o nutnost. Uvidíme.

V každém případě očekáváme další růst spotřeby herních grafických karet, čili například taková RTX 4070 by měla být výrazně žravější než RTX 3070, atp. Server DigiTimes nyní získal vyjádření firem Auras Technology a Sun Max z Tchaj-wanu. Firma Auras uvádí, že začala s vývojem výparníkových komor pro nové grafické karty Ada Lovelace a RDNA 3, které se pravděpodobně budou hodit pro rapidní odvod tepla z malého prostoru, čili od grafického čipu. Výparníkové komory jsme již viděli na grafikách dříve (např. Sapphire), ovšem nyní by se z nich mohl stát standard. Uvidíme.

Max Sun se zase specializuje na ventilátory a právě tato firma prozradila, že se již nyní může těšit z rekordních tržeb, a to díky letošnímu nástupu nových grafických generací NVIDIA a AMD. Nedávno také investovala do vývoje a výzkumu v oblasti ventilátorů a zaregistrovala si nové patenty, ale nic bližšího se o tom nedozvíme.

Můžeme tak zatím jen čekat na to, v jaké podobě přijdou nové karty. To nám zřejmě ukáže sama NVIDIA, která by měla snad už v červenci představit své nové GeForce a v srpnu dodat na trh alespoň RTX 4090 . Její chladiče se zřejmě od verzí pro RTX 3000 moc lišit nebudou a půjde spíše o chladiče AIB výrobců, kteří mají tendenci je tvořit stále větší a větší.