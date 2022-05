První GeForce RTX 4000 mají nastoupit v srpnu až říjnu, jde prý i o sklady

Stále můžeme předpokládat, že NVIDIA chce představit své karty GeForce RTX 4000 v červenci, na čemž se zatím nic nemění, čili nemáme žádné informace, že by to již nemělo platit. Ovšem NVIDIA stejně může své rozhodnutí, pakliže červenec opravdu platí, kdykoliv změnit a také to velice často dělá, takže v tomto ohledu nelze spoléhat na nic. Zrovna dnes jsme se ostatně dozvěděli, že karta GeForce GTX 1630 se asi o dva týdny opozdí.

Pokud by tak byla nová generace GeForce RTX 4000 představena v červenci, první model se na trhu může objevit až v srpnu, což by ostatně bylo zcela normální vzhledem k předchozí praxi NVIDIE. Dle nových informací to přitom přesně tak dopadne a půjde nejdříve o GeForce RTX 4090, jak se očekávalo . Dále už jde prý o zhruba měsíční kadenci, čili GeForce RTX 4080 v září a GeForce RTX 4070 v říjnu.

Jenomže visí tu i menší problém, kvůli němuž se prý některá data mohou změnit, neboť výrobci karet (AIB společnosti) prý mají ještě příliš velké skladové zásoby karet generace RTX 3000. To by se mělo pochopitelně týkat výkonných GeForce, neboť za ty slabší náhrada zatím nepřichází.

A jak uvádí server 3DCenter.org , ceny nejvýkonnějších modelů GeForce RTX 3000 v německých a rakouských obchodech už nejsou vyšší než doporučené částky, ale spíše nižší, přičemž za předraženou můžeme pokládat až RTX 3080 10GB, nad níž jsou ještě čtyři výkonnější modely. Čili tu lze vidět snahu zbavovat se zásob, i když o vyložený výprodej nejde a z vývoje cen i celé situace na trhu s grafickými kartami můžeme předpokládat, že NVIDIA se se svými AIB partnery nebude potýkat se stejným problémem přeplněných skladů jako před nástupem generace Turing.