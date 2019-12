Nové konzole způsobí brzký růst cen grafických pamětí

Nedávno jsme se dozvěděli, že dle TrendForce a její divize DRAMeXchange dosáhly ceny pamětí DRAM dna, na němž si možná v některých případech nějakou dobu pobudou a pak už budou opět růst. Pokud tak někdo čeká s nákupem pamětí pro své PC na vhodnější dobu, ta už tak asi nepřijde, nicméně spěchat zatím není třeba.

Stejně tak není třeba se znepokojovat nad vidinou zdražování grafických pamětí, a to především GDDR6, neboť ty jednak tvoří jen část výsledné ceny grafických karet a pak jejich růst nebude zatím příliš prudký. V prvním kvartálu příštího roku by se měla cena GDDR6 obecně zvýšit asi o pět procent, jak uvádí server Digitimes

To tak mírně ovlivní ceny téměř všech moderních grafických karet AMD a NVIDIA. V případě AMD to tedy budou všechny modely Navi a v případě NVIDIE pak většina karet generace Turing až na některé starší GTX.

Dle DRAMeXchange jde především o průvodní jev příprav na vypuštění nové generace herních konzolí, čili PlayStation 5 od Sony a Xbox od Microsoftu, které budou využívat právě paměti GDDR6. Na trh sice přijdou až ke konci roku 2020, ale výroba pochopitelně začne mnohem dříve, aby byly vybudovány skladové zásoby. A ještě před tím si zase výrobci sami pro sebe musí připravit zásoby pamětí GDDR6, což přinese vyšší poptávku a přirozeně i rostoucí cenu.

Uvidíme tak, zda na jaře příštího roku zaznamenáme navýšení cen grafických karet. Do té doby očekáváme ještě nástup Radeonu RX 5600 XT, ale jinak by mělo jít v tomto ohledu až do příchodu výkonných Navi 20 o klidné období. Anebo může překvapit NVIDIA, ale na to rozhodně nelze sázet a pokud ta vypustí na trh novou generaci GPU, téměř s jistotou to budou spíše serverové produkty.

