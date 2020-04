Nové ovladače chipsetů AMD opravují staré chyby, přináší však nové

Vyvinout produkty, které fungují správně po hardwarové i softwarové stránce, není při jejich dnešní komplexnosti právě jednoduché. Především chyby v softwaru jsou dost časté a jen o Microsoftu a jeho chybách ve Windows 10 a jiných produktech píšeme snad každý týden. Nyní však s nedostatky nedobrovolně přišlo AMD. To před měsícem přišlo s ovladači chipsetů verze 2.03.12.0657, která měla zlepšit instalační proces. Jenže výsledkem bylo, že se nejednomu uživateli instalace zasekla na 0 %. Takže tu máme opravu v podobě verze 2.04.04.111, jenže zatímco ta opravila chyby na jednom místě, přinesla bohužel nové chyby na místě druhém.

I zde máme chyby v instalaci, jen jiné. Konkrétně jde občas o nekorektní aktualizaci ovladače GPIO, objevují se také stížnosti na funkčnost aplikace Ryzen Master. Ta způsobuje nekorektní napětí procesoru a v důsledku toho jeho zvýšenou spotřebu energie. AMD se tak nyní s pomocí serveru ComputerBase snaží zjistit, kde je zakopaný pes a uživatelé tak mohou zasílat logovací soubory , které by mohly pomoci objasnit problém. Ty by pak měly být anonymně zaslány do AMD k vyšetřování. Konkrétně jde o soubory: