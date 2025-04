Nové úniky říkají, že GeForce RTX 5060 Ti bude levnější, a to zejména 16GB verze

Už za pár dní bude představena nová GeForce RTX 5060 Ti v 8GB i 16GB variantě. Tyto karty by měly mít 4608 CUDA jader (o 6 % více než předchůdce) a jen mírně vyšší Boost frekvenci 2,57 GHz (+1 %). Hrubý výkon se tak téměř neposune, nicméně víme, že i díky rychlejším pamětem GDDR7 jsou Blackwelly obvykle podstatně výkonnější, než kolik by napovídal jejich nízký posun v hrubém výkonu. Dále také víme, že se má zvýšit TDP ze 160/165 W na 180 W. Jenže co cena?

GPU GeForce RTX 5060 GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 5070 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4060 Ti CUDA jádra 3840 4608 6144 3072 4352 Zákl. frekvence - 2,41 GHz 2,33 GHz 1,83 GHz 2,31 GHz Boost frekvence - 2,57 GHz 2,51 GHz 2,46 GHz 2,54 GHz Hrubý výkon FP32 - 23,63 TFLOPS 30,87 TFLOPS 15,11 TFLOPS 22,06 TFLOPS Paměti 8 (12?) GB GDDR7 8/16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 8 GB GDDR6 8/16 GB GDDR6 Sběrnice 128 bit 128 bit 192 bit 128 bit 128 bit Propustnost 448 GB/s 448 GB/s 672 GB/s 272 GB/s 288 GB/s TDP 150 W 180 W 250 W 115 W 160/165 W



Nedávno proběhla zpráva , že by měla Nvidia udržet cenu na stejné úrovni jako dosud (tedy u RTX 4060 Ti), a to na 399 USD za 8GB verzi a 499 USD za 16GB variantu. To by odpovídalo cenám okolo 12, resp. 15 tisíc Kč s DPH. Nyní se ale objevila nová zákulisní zpráva, která představuje mnohem zajímavější hodnoty. U GeForce RTX 5060 Ti 8GB by mělo jít o 379 USD (cca 11.500 Kč), což proti původním předpokladům není zas o tolik méně, nicméně v případě 16GB varianty se mluví o 429 USD, a to už je sleva podstatně větší (cca 13.000 Kč).

Pochopitelně jde jen o zákulisní zprávy a víme, jak to s cenami chodí. Před uvedením se objeví několik tipů a jiných "uniklých" zpráv, přičemž některá se obvykle trefí. Která to bude tentokrát, těžko říci. Nižší cena by mnohé potěšila, na druhou stranu nová dovozní cla uvalena americkým prezidentem Donaldem Trumpem spíše ceny zvyšují a mnohé firmy už ohlašují, že budou zdražovat. Takže snížení cen vypadá spíše méně pravděpodobně. Co myslíte vy?