Nový 3nm čip od Samsungu pro zvýšení účinnosti těžby Bitcoinu

Konkrétně jde o čínskou společnost PanSemi, která se zaměřuje na návrh ASIC čipů pro těžbu Bitcoinu využívající algoritmus SHA-256. Díky vyššímu výkonu a hlavně o 45 % nižší spotřebě elektrické energie (více si o tom můžete přečíst v naší aktualitě z minulého týdne ) mohou tyto čipy přinést výraznou úsporu nákladů do tohoto průmyslu. Na to, jaký skutečný dopad ale budou nové generace ASIC čipů mít, si musíme ještě počkat. Samsung se totiž nechal slyšet, že výroba je zatím ve zkušebním provozu.

Samsung bude uvedením 3nm ASIC čipů konkurovat novým speciálním čipům pro těžbu od Intelu využívajících 7nm proces, respektive 5nm čipům vyrobených v TSMC. Jde o důležitý krok i z pohledu celého těžařského odvětví, protože do něj vstoupili 3 největší výrobci čipů na světě. To přinese větší konkurenci a výkonnější i stabilnější čipy od renomovaných společností. Doposud těžařský průmysl trpěl pod monopolem čínských výrobců, jejichž ASIC minery byly často poruchové a nedosahovaly očekávaných výkonů. Nemluvě o praktické nemožnosti zakoupit nové ASIC minery bez dobrých kontaktů přímo v Číně.Zdroje: The BTC Times