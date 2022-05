Nový Ryzen 9 7950X by prý mohl být 24jádrový s 5,4 GHz na jednom jádru

AMD Ryzen 7000 Raphael se nesetkáváme poprvé, stále jsou ale něčím, na co se čeká a je ještě obestřeno tajemstvími. Nové procesory na architektuře Zen 4 by údajně měly mít až o

O procesorechse nesetkáváme poprvé, stále jsou ale něčím, na co se čeká a je ještě obestřeno tajemstvími. Nové procesory na architektuřeby údajně měly mít až o 24 % vyšší IPC a některé zdroje přidávají další nové informace. Ví se, že budou využívat 5nm výrobní proces od TSMC, určeny budou pro nový Socket AM5, máme zde nalézt také paměťový řadič pro DDR5-5200. Hovoří se 28 linkách PCIe 5.0 a TDP spotřebě až 170 W. Spekuluje se, že by se mohla objevit nativní podpora pro USB 4.0 a dva chipsety B650 a X670. Otázkou ale je, jaké budou jednotlivé modely a zde se dozvídáme různé informace.

Docela shoda panuje na 6jádrovém Ryzenu 5 7600X (až 5,1 GHz, 65W TDP, 350 USD) a 8jádrovém Ryzenu 7 7800X (až 5,2 GHz, 105W TDP, 500 USD). Různé zdroje se nicméně nemohou moc shodnout na nejvýkonnějších modelech. Někteří tvrdí, že Ryzen 9 7900X bude klasické koncepce 12C/24T jako nynější model 5900X se 105W TDP, objevují se však i zvěsti, že by se tento model mohl dočkat navýšení na 16 jader, 32 vláken a TDP by mohla skočit až na 170 W. Jedno jádro by mohlo běžet až na 5,3 GHz a cena se očekává okolo 650 USD.

Podobně tak panuje neshoda na specifikacích vrcholného modelu Ryzen 9 7950X. Zatímco jedni tvrdí, že půjde nadále o procesor 16C/32T, jiní mluví o tom, že by AMD mohlo přijít s až 24 jádry a podporou 48 vláken. Aby toho nebylo málo, jedno jádro by mělo být schopno vyhnat svou frekvenci až na 5,4 GHz. Pokud jde o cenu, tam se zmiňuje 900 USD. Co vy, věříte, že Ryzen 9 7950X bude 24jádrovým procesorem, nebo zůstane na tradičních 16 jádrech?