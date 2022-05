Nabídne AMD Zen 4 až o 24 % vyšší výkon na takt než Zen 3?

Ozval se nám opět youtuber a leaker Moore’s Law is Dead , který přináší velice zajímavé informace ohledně výkonu Zen 4 a vzhledem k udávaným přesným číslům tu nepůjde o odhady. Jde tak pouze o to, zda to jsou pravé údaje, anebo si je někdo vycucal z prstu, ale to bychom se mohli dozvědět už za deset dní

Čeho se tedy od AMD dle informací od MLID dočkáme? Můžeme si trošku zaslintat nad kombinací 15 až 24% zvýšení výkonu na takt (IPC) oproti Zen 3 a 8 až 14% zvýšení pracovních taktů. To by mělo dohromady zařídit o 28 až 37 % vyšší celkový výkon nových procesorů v jednovláknové zátěži, přičemž v celkové zátěži by to mělo být víceméně stejné, nebo i lepší.

Pokud je to pravda, pak nám AMD připraví skutečně velký mezigenerační skok, jímž odčiní dlouhé čekání na novou generaci. Ostatně Zen 3 jsou na trhu už rok a půl a na Zen 4 si ještě několik měsíců počkáme a samozřejmě lze počítat s tou možností, že to nakonec budou celé dva roky, ale tak to snad nedopadne.

A co dalšího tu máme? Dojít má k očekávanému zvýšení kapacity cache, ovšem L3 cache prý zůstane na 4 MB na jádro. L2 cache ovšem má být zdvojnásobena na 1 MB na jádro, přičemž velice podobně to vypadá v případě budoucích Intel Meteor Lake , v jejichž případě se také rýsuje stejně velká L3 cache jako v Alder/Raptor Lake, ale podstatně větší L2 cache.

Pak je to podpora pamětí DDR5/LPDDR5 (5200+) a PCIe 5.0, ale o tom už dávno víme. Kdy ale mají procesory s čiplety generace Zen 4 dorazit na trh? Když to vezmeme postupně, pak Ryzen 7000 "Raphael", čili desktopové modely, už mají v podstatě dokončený vývoj a brzy má odstartovat produkce. Lze tak počítat přinejmenším s třemi měsíci, spíše čtyřmi, čili s termínem v září, ovšem oficiálně je to prostě a jednoduše druhá polovina roku.

EPYC Genoa 7004 se očekávají v posledním kvartálu s tím, že aktuálně má AMD testovat vzorky B0. Dále tu máme Ryzeny 7000 Dragon Range a Phoenix , čili v obou případech nová mobilní APU. Dragon Range má ale nabídnout výkonnější CPU jádra a slabší grafiku a Phoenix budou prostě nástupci dnešních modelů s výkonným iGPU. Obě tyto novinky by mohly dorazit v prvním kvartálu příštího roku, přičemž jejich vzorky ještě k dispozici nejsou. A až někdy poté mohou nastoupit příští Threadrippery generace Storm Peak (první polovina 2023), ale ty budou mít pochopitelně nejmenší prioritu.

Tolik k fámám a nyní můžeme jen čekat na to, zda se splní, nebo ne.