Nový Ryzen 9 9900X ve hrách nepřekonal starší 7800X3D, ten je až o 14 % rychlejší

Dost se vedou diskuze o tom, zda nová architektura Zen 5 bude natolik dobrá, že ve hrách umožní novým procesorům překonat starší herní procesory 7000X3D s 3D V-Cache, tedy jestli nová architektura významem překoná příspěvek této paměti. AMD říká, že novinka sice o 12 % překoná ještě starší generaci 5000X3D, nicméně proti 7000X3D by mělo jít jen asi o 2 % (alespoň co se týče 9700X versus 7800X3D ). Nyní se ale objevily výsledky testů, kde byl srovnán procesor 9900X (tedy 12jádro nové generace s taktem až 5,6 GHz) proti 7800X3D. A vypadá to dobře spíše pro starší procesor, nikoli ten novější. Zde ale nesmíme zapomenout na to, že procesory 9000X3D by měly přijít na trh pravděpodobně v říjnu a ty už předchozí generaci jistě výrazně překonají.

Test proběhl ve hrách Alan Wake 2, Total War Warhammer, Call of Duty: Warzone 2, CS: GO 2, Cyberpunk 2077, Fortnite, Hogwarts Legacy, Starfield a The Last of Us: Part 1. Byl tam i Cities Skylines 2, tam ale byly dosahovány divné výsledky, tak jsem tento test raději vynechal (pár zvláštních výsledků bylo i jinde, ty ale nebyly tak extrémní). A jak to v tomto setu her vlastně dopadlo?

Záleží pochopitelně na rozlišení, přičemž v oblasti průměrné snímkovací frekvence je novinka jen o 1 % pomalejší ve 4K. U 1440p je rozdíl necelých 5 % a v 1080p je pak rozdíl přes 7 %. V některých hrách má sice nový procesor vedení, ale v některých je i o více než 15 % pozadu, každopádně průměrné rozdíly tu máme mezi 1 až 7 %.

Pokud se ale podíváme na metriku 1% FPS (nejhorší 1 % výsledků), tak se začíná ukazovat síla 3D V-Cache. Ta sice nezpůsobuje výrazný nárůst průměrné snímkovací frekvence, výrazněji ale pomáhá udržet na vyšších hodnotách ty nejnižší dosažené. Tady už novinka ztrácí mezi cca 6 až 14 %.

Pokud se podíváme ještě dál na 0,1% FPS, situace je dost podobná. Zvláštní jsou zde výsledky v 1080p ve Starfieldu, kde mám podezření na přehození rozlišení v grafech. Vychází nám tu 7 až 14% rozdíl. V případě že bychom předpokládali chybu v grafu a Starfield nepoužili, rozdíly budou 9 až 17 %.

Jak vidíme, 9900X podle těchto prvních testů ve hrách nedokáže přebít výhodu 3D V-Cache předchozí generace procesorů. V případě průměrných FPS je rozdíl malý, nicméně v metrice 1% a 0,1% FPS je rozdíl výraznější a tady je výhoda větší cache více zřetelná. Stále bych ale tento test bral s rezervou a počkal na nějaké rozsáhlejší recenze, které snad nebudou mít trochu zarážející výsledky a budou ve větším počtu her.