AMD otáčí, Ryzen 7 9700X je nyní prý o 2 % rychlejší ve hrách než 7800X3D

Ryzen 9000 „Granite Ridge“ nebudou ve hrách výkonnější než herní modely s 3D V-Cache z předchozí generace. Konkrétně třeba 8jádro 9700X by nemělo překonávat 8jádro 7800X3D. To dokonce vedlo k zákulisním informacím, že by AMD mělo zvýšit sníženou 65W TDP až Zhruba před měsícem se zástupce AMD nechal slyšet, že nové procesorynebudou ve hrách výkonnější než herní modely s 3D V-Cache z předchozí generace. Konkrétně třeba 8jádro 9700X by nemělo překonávat 8jádro 7800X3D. To dokonce vedlo k zákulisním informacím, že by AMD mělo zvýšit sníženou 65W TDP až na hodnotu 120 W , což se nakonec nepotvrdilo a AMD to nedávno oficiálně vyvrátilo

Nicméně právě v té poslední prezentaci jsme si mohli všimnout zajímavého srovnání. Když totiž AMD srovnalo své procesory s minulými, v případě herního výkonu modelů s 3D V-Cache si nevybralo předchozí generaci, ale model o dvě generace zpět. Ryzen 9 7900X byl srovnán s mnohem starším Ryzenem 7 5800X3D, a AMD se snažilo upozornit na to, že předchůdce měl 105W TDP, zatímco novinka má jen 65 W, a přesto dosahuje ve hrách o 12 % vyššího výkonu. Asi bychom ale raději viděli srovnání se 7800X3D, nicméně i toto má svou informační hodnotu a ukazuje, jak výrazně se za tu dobu navýšil výkon. Nová generace i bez 3D V-Cache o osminu překonává původní model, a to při výrazně nižší spotřebě. To je hodně dobré.

AMD nicméně současně podotklo, že v těchto "vybraných" testech pro srovnání 9700X se starou 5800X3D by novinka měla ve srovnání se 7800X3D v průměru o 2 % vyšší výkon. Na to ale slajd v prezentaci nebyl. Současně tím popřelo své původní vyjádření z června, případně to může znamenat, že vybraná sada her novému procesoru "sedí", přičemž průměr bude ve skutečností o trošku horší a bude platit červnové prohlášení. Na to, jaký je 9700X ve hrách ve srovnání se 7800X3D, si tak budeme muset ještě 2 týdny počkat. Pak bude na internetu spoustu recenzí, které nám ukážou pravdu.