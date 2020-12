NVIDIA AD102 generace Lovelace prý může mít až 18432 CUDA jader

Jde tu konkrétně o čip NVIDIA AD102 z generace pojmenované po Adě, hraběnce z Lovelace. Tak by se měla nazývat již příští generace grafických čipů či akcelerátorů firmy NVIDIA, která má zaskočit za odloženou generaci Hopper . Jde prý o to, že NVIDIA ještě nebude připravena vyslat na trh MCM GPU, čili vícečipová řešení, která budou tvořit generaci Hopper, ovšem i tak se prý chystá využít nový pokročilejší proces, a to konkrétně 5nm technologii firmy Samsung. To všechno jsou v této době pochopitelně stále jen nezaručené informace a i kdyby byly zaručené, řada věcí se může změnit.





Kopite7kimi se nyní opět ozývá, a to s informací, že Lovelace AD102 by mohl využít až 12 GPC, čili Graphics Processing Clusters. Pak už to jsou jednoduché počty, tedy pokud budeme předpokládat, že základní architektura generace Lovelace se nebude od dnešního Ampere moc lišit.

Ampere mají přinejlepším 7 GPC, což znamená, že obsahují přinejlepším 42 TPC (Texture Processing Cluster), čili 84 SM (Streaming Multiprocessors). A každý SM má ve své výbavě 128 CUDA jader v nové konfiguraci, čili Lovelace se svými 144 SM by mohla mít až 18432 CUDA jader. To se pochopitelně týká té nejlepší konfigurace, čili plně aktivovaného čipu vyrobeného bez chyb.

Výkon na taktu 1,8 GHz by se tak zvýšil z dnešních 38,7 TFLOPS na 66,4 TFLOPS, což jsou pochopitelně jen velice hrubé počty a my bychom mohli říci prostě to, že Lovelace vybavená 12 GPC má potenciál být o cca 70 % výkonnější než Ampere. Pak je tu ale ještě otázka grafického výkonu, čili případných změn v architektuře, do čehož patří také nové generace jader RT a Tensor, vedle toho do výkonu promluví také výsledné pracovní takty a ještě k tomu i paměťový subsystém. V jeho případě je co vylepšovat i v rámci dnešních GDDR6X, které by mohly jít na vyšší fyzické takty, přičemž slabší karty se pochopitelně mohou snadno spokojit s tím, čím dnes disponují silnější karty jako RTX 3090 a 3080.



A to vše platí jen za předpokladu, že Lovelace opravdu přijde se srovnatelnou architekturou, jakou má i Ampere a bude mít skutečně až 12 GPC.

