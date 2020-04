NVIDIA Advanced Optimus: G-Sync konečně pracuje s technologií Optimus

Technologii NVIDIA Optimus řadíme mezi úsporné, takže v případě bateriemi poháněných notebooků jde o důležitou výbavu. Jde jednoduše o to, že systém ve 2D režimu využije integrované jádro v procesoru a samostatnou grafiku vypne. V případě potřeby pak dokáže ihned zapnout výkonnou grafiku, pokud třeba spustíme nějakou hru, a to aniž by to uživatel nějak výrazně pocítil či jen poznal. V důsledku ale platí, že v takovém případě se hotové snímky posílají ze samostatného GPU (dGPU) do integrovaného GPU (iGPU), neboť to je napojeno na displej.

Tímto způsobem se může ušetřit hodně energie a prodloužit výdrž na baterie, a tak se Optimus široce využívá, ovšem nebylo možné zároveň s tím nabízet synchronizaci pomocí G-Sync. Právě proto se s funkcí Optimus nesetkáváme na hi-end strojích, které lze zařadit do třídy "náhrada za desktop".

Nyní se mezi herními PC už velice rozmohly monitory s řízenou a synchronizovanou obnovovací frekvencí a loni se objevila možnost, jak i na GeForce využít Adaptive-Sync. Díky tomu jsou k dispozici i mnohem levnější synchronizované monitory pro karty od NVIDIE a výrobci notebooků přirozeně začali mít také zájem vybavit své modely lepšími displeji, jaké mají desktopové herní monitory. Lze tak očekávat, že synchronizace se začne mezi herními notebooky nyní velice rozmáhat, když je možné ji už skloubit i s technologií Optimus. Přepínání mezi iGPU a dGPU včetně výstupu displeje bylo sice možné i dříve díky multiplexeru, ovšem to bylo poněkud uživatelsky nepřívětivé vzhledem k tomu, že vyžadovalo reboot systému.

Advanced Optimus přináší dynamický multiplexer (mux), který umožní počítači přepnout mezi výstupy za běhu systému, čili iGPU už není omezující při použití technologie G-Sync, neboť se prostě celé obejde. To samozřejmě pak znamená, že dGPU už nemusí přeposílat snímky do iGPU, odkud by putovaly do displeje, díky čemuž se uživatel může těšit i na nižší zpoždění výstupu, a to právě o čas, který zabere vykreslení jednoho snímku. NVIDIA jinak zatím drží detaily pod pokličkou a je třeba doufat, že už půjde o úspěšnou verzi technologie, kterou si zkoušela už v roce 2008. Tehdy to ale nefungovalo dle představ a dynamický mux byl nahrazen právě technologií Optimus, anebo manuálním mux. Z pohledu uživatele by ale Advanced Optimus měl fungovat jako původní Optimus.

Zdroj: Anandtech

