Nvidia Ampere GA100: údajně až 48 GB HBM2e a takty 2,2 GHz

Máme tu další neoficiální informace o připravovaných grafických čipech Nvidia Ampere. Konkrétně se na Internetu objevily zvěsti o 7nm high-endovém čipu GA100, a pokud budou pravdivé, bude se opravdu hodně na co těšit. Hovoří se o tom, že by tu mělo být 128 multiprocesorových jednotek, což by znamenalo 8192 CUDA jader. Není to navíc poprvé, co se zmiňuje zdvojnásobení počtu Tensor jader, což by vyhnalo jejich počet na stěží uvěřitelný počet 2048 jader.





Dále bylo zmíněno, že by nový čip měl běžet s frekvencí až 2,2 GHz, čemuž se při takovém počtu jader věří už jen stěží ( minulé úniky z databáze benchmarků ukazovaly polovinu, tedy 1,1 GHz). Navíc by se taková bestie měla vejít do 300W TDP, což zní až moc dobře vzhledem k výkonu, který by se od takové konfigurace dal očekávat. To by mělo znamenat 36 TFLOPS v FP32 a 18 TFLOPS v FP64. Využity by měly být nové paměťové čipy HBM2e, přičemž se mluví o konfiguracích s 24 GB a 48 GB paměti. Zda na výše uvedených informacích bude něco pravdy, to ukáže asi až GTC 2020. Ta se měla konat 22. března, nicméně vzhledem ke koronaviru je nejisté, na kdy bude přesunuta.

