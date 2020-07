NVIDIA Ampere GA102: 8nm proces Samsungu a 627 mm čtverečných?

2 pro GA102 tak nemusí úplně odpovídat realitě, ale nebude to ani moc daleko od ní a určitě ne tak, abychom to v rámci našeho článku museli řešit. To samozřejmě za předpokladu, že velikost čipu byla změřena poctivě. Základem pro tuto zprávu jsou informace jednak od obecně dobře informovaného leakera (Kopite7kimi) a pak od Igora Wallosska a přidává se také KittyCorgi , který udává, že sám měřil dané GPU pomocí posuvného měřítka. Výsledných 627 mmpro GA102 tak nemusí úplně odpovídat realitě, ale nebude to ani moc daleko od ní a určitě ne tak, abychom to v rámci našeho článku museli řešit. To samozřejmě za předpokladu, že velikost čipu byla změřena poctivě. Igor Wallossek pak připomíná, že GA102 měl být připraven pro výrobní linky firmy Samsung (a ne TSMC), pro něž už dříve proběhl jeho tape-out a že šlo v zásadě o proces 10nm třídy.

Právě do 10nm třídy spadá i 8nm proces jako vylepšená verze, o němž se již řadu dní mluví jako o tom hlavním, na němž NVIDIA založila generaci Ampere a dokonce i novou Tegru. A nebylo by se ani čemu divit vzhledem k tomu, že v případě aktuálních Turingů šlo o to samé, jen s tím rozdílem, že NVIDIA použila 12nm proces jako vylepšenou verzi 16nm.

Pokud budeme brát 5nm proces jako to nejlepší, co dnes výrobci čipů nabízí, pak NVIDIA by se ocitla o dvě generace pozadu. Nevyužila by totiž ani 7nm třídu, ale rovnou až 10nm třídu, byť vylepšenou, přičemž důvod bude pochopitelně především ten, že jde o výrazně levnější technologii, od níž se očekává také vysoká výtěžnost, čili ten pravý mix pro tvorbu velice velkých čipů. A i tak by mělo jít o velký skok oproti 12nm procesu s ohledem na hustotu tranzistorů, přičemž by to rovněž mohlo vysvětlit, proč si v poslední době čteme o tom, že spotřeba nových GeForce spíše poroste

Pokud jde o udávanou velikost čipů GA102 s hodnotou 627 mm2, i ta dobře zapadá do dosavadních zpráv o GeForce Ampere. V prvé řadě jde o výrazně menší čip v porovnání s Turingem TU102, který má 754 mm2. Na druhou stranu, TU102 je určen pouze pro GeForce RTX 2080 Ti a RTX TITAN, zatímco GA102 se má, pochopitelně ne v plné verzi, dostat i na nástupkyni karty RTX 2080, čili tomu se dá vzhledem k menší velikosti čipu snáze uvěřit, zvlášť když ani nemá jít o 7nm čip.

Dále je tu otázka, kolik tranzistorů se asi tak může vejít na GA102 vyráběný 8nm procesem. Prostým odhadem založeným na tom, že 8nm proces by měl ve srovnání s 12nm procesem dostat na stejnou plochu o cca 30 procent více tranzistorů dojdeme k tomu, že udávaných zhruba 5400 CUDA jader pro verzi GA102-400 je velice reálných, ovšem pro údajnou RTX 3080 má platit spíše 4352 CUDA jader, čili stejný počet, jaký dnes nabízí i RTX 2080 Ti.

